Eksdirektør får fire års fængsel i svindelsag

En 46-årig tidligere direktør fra Randers har onsdag fået en fængselsdom, efter at han er blevet kendt skyldig for grov økonomisk kriminalitet efter en stribe konkurser.

Det oplyser Østre Landsret i en pressemeddelelse.

Ligesom i Retten i Odense er Henrik Kalmer blevet idømt fire års fængsel.

Manden var tidligere direktør i autohjælpfirmaet Redningsgruppen.

Anklagerne gik på skyldnersvig, bedrageri, mandatsvig og dokumentfalsk.

Han er blevet dømt for at have fået en økonomisk gevinst i forbindelse med konkurser af virksomhederne.

Ifølge Fyens Stiftstidende var der tale om 13 virksomheder, som alle gik konkurs.

Et af firmaerne var Redningsgruppen. Meningen var at tage konkurrencen op med Falck og Dansk Autohjælp, men forsøget mislykkedes, og selskabet gik konkurs.

Der var en risiko for tab på mindst 50 millioner kroner, og heraf var der ifølge retten et 'konkretiseret berigelseskriminalitet' for de mange millioner kroner, lyder det i afgørelsen.

Under sagen har den 46-årige Henrik Kalmer nægtet sig skyldig.

I pressemeddelelsen oplyser landsretten, at man har fundet manden skyldig i samme omfang som byretten 'med mindre justeringer'.

Foruden fængselsstraffen frakendes manden indtil videre retten til at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomheder uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

I byretten blev der afsagt dom i juni sidste år.

ritzau