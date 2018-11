Forældre og pædagoger har svært ved at være ærlige. Så hellere lade som om... Vores børn skal være selvhjulpne, sidde stille og kende både bogstaver og tal. Inden de starter i skole. Den opgave skal pædagoger og forældre samarbejde om. Det går fint. Lige indtil den ene part bliver bekymret.

Underlæben har dirret, og ofte er hendes øjne løbet over. Vores yngste bryder sig ikke om at skulle afleveres om morgenen. »Jeg vil have dig«, siger hun så.

Sådan har hun altid haft det – hos vores skønne dagplejemor, i børnehaven og nu i skolen, hvor hun startede i 0. klasse efter sommerferien.

Efter nogle uger i skole, hvor flere børn havde svært ved at sige farvel, skrev børnehaveklasselæreren en besked til alle forældre. Hun havde talt med klassen om, at børnene skulle prøve at sige noget sjovt til deres mor eller far, når de skulle gå. Som »farvel, kammerjunk« eller »hav det godt, grønlangkål«. Så de seneste uger er jeg blevet kaldt lidt af hvert. Og vores datter starter nu skoledagen i højt humør de fleste morgener.

Fordi vores datter er følsom om morgenen, forsøger jeg at undgå, at hun bliver unødigt ked af det: Hun får lov til at ligge på gulvet, når vi børster tænder. Hendes cykel skal parkeres helt lige, så det ikke er svært at sætte låsen i. Og så hjælper jeg hende af med overtøj og sko, finder hendes madpakker frem og stiller hele molevitten ind på hendes plads i garderoben. Når jeg hjælper hende med alle disse praktiske ting, skal jeg af og til minde mig selv om, at jeg gør det, fordi jeg vurderer, at det er det, hun har mest brug for, selv om alle – alle – jo ved, at jeg burde bede hende om selv at tage sit overtøj af og hænge det på plads i garderoben. For det er jo sådan, vores børn bliver selvhjulpne.

Efter at have kørt tre børn gennem daginstitutionssystemet har jeg lært, at det er en del af min forældreopgave at hjælpe dem til at blive dygtige børn, der kan klare sig motorisk, sprogligt og socialt. Det har pædagogerne forklaret. Det har jeg læst i forældrehjælpsbøger.

Og jeg har mærket blikket i nakken, når jeg gjorde noget, som havde skin af at modarbejde denne faglige og eksistentielle optimering af vores børn. Og jeg har også i ny og næ fået hentydninger fra de professionelle, der har passet vores børn – og har krympet mig.

Samarbejdet mellem professionelle og forældre om småbørns hverdagslæring er lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet Noomi Matthiesens forskningsområde. I øjeblikket arbejder hun sammen med post.doc Paula Cavada Hrepich og professor Lene Tanggaard på et projekt for Viborg Kommune om betydningen af at involvere forældre i arbejdet med børns læring. Gennem 100 kvalitative interviews med forældre i 17 familier samt de dagplejere og pædagoger, som passer familiernes børn, har de forsøgt at tage temperaturen på det daglige samarbejde.

»Det meste af tiden går samarbejdet godt. Indtil den ene part bliver bekymret over et eller andet. Så ender vi ofte med at lade, som om vi har et velfungerende samarbejde«, siger Noomi Matthiesen.

Hun fortæller for eksempel om et forældrepar med et barn i dagpleje. Dagplejeren er bekymret for barnets motoriske udvikling. Forældrene deler ikke bekymringen, for de har et større barn, som også var sent udviklet motorisk, og som viste sig at komme efter det på et senere tidspunkt. Men dagplejeren lægger pres på og sørger for, at der iværksættes særlig støtte, der skal hjælpe forældrene med at styrke barnets motorik derhjemme.

»Dagplejeren synes, det er svært at tale med forældrene, fordi hun blander sig i noget, der skal foregå på forældrenes banehalvdel. Og forældrene synes, det er svært at sige fra, og oplever, at de får hjælp til noget, de ikke synes, de har brug for hjælp til. Så de forsøger at glide af. Resultatet bliver et pseudosamarbejde«, forklarer Noomi Matthiesen.

Hvad frygter forældre, der vil ske, hvis de siger fra?

»De har en frygt for at blive betragtet som usamarbejdsvillige forældre, som de professionelle mister tillid til. De er bange for at udfordre et samarbejde, der er helt afgørende for, at deres barn klarer sig godt«.

Udfordringen kredser om det, som Noomi Matthiesen kalder det grænseløse samarbejde. Det sættes på spidsen i læserbreve og opråb på sociale medier, hvor forældre beskyldes for at være en krævende eller overengageret generation, eller hvor forældre brokker sig over pædagoger, der blander sig langt ind i privatlivet.

Presset er rykket ned

For at forstå udfordringen må vi have den historiske ramme med, mener Noomi Matthiesen. For 15 år siden talte vi om folkeskolen som samfundets vugge. Det var her, vi havde placeret ansvaret for børns læring. Daginstitutionerne var børnenes frirum til at lege, inden skoletiden satte ind med tydelige krav.

»I nogen grad har skolen vist sig ikke at lykkes særlig godt med at bryde den sociale arv, og derfor har vi – ud fra et ønske om mere social mobilitet – givet daginstitutionerne til opgave at gøre børn klar til at kunne klare sig godt i skolen. De skal lære at sidde stille, de skal kende til alfabetet og have matematisk forståelse, inden de starter i skole«.

Dermed er daginstitutionerne blevet spændt for skolens vogn.

»Men vi har stadig en nordisk forståelse af, at børn før skolealderen skal have lov til at lege. Den forståelse er pædagoger og forældre enige om. Læring af skolestof i en meget tidlig alder legitimerer vi ved, at børn leger og har det sjovt, mens de lærer. Men det er helt i modstrid med vores tidligere opfattelser af daginstitutionens rolle«, siger Noomi Matthiesen.

Samtidig er vi løbende begyndt at tale om hjemmelæringsmiljøer. Noomi Matthiesen har googlet netop det ord. Første gang, hun støder på det, er i en tekst fra 2007.

»Begrebet opstår ud fra en samfundsmæssig tanke om, at man gerne vil have, at forældrene mere aktivt deltager i børns læring for at optimere deres vilkår. Der er en erkendelse af, at hvis børn skal lære meget tidligt, er der behov for, at læringen finder sted ikke kun i daginstitutionen, men også derhjemme. Og i dag taler alle om hjemmelæringsmiljøer«.

Dermed har forældre i dag fået et større medansvar for deres børns læring. Og pædagogerne har fået til opgave at sikre, at det sker. I dagligdagen er de fleste pædagoger gode til ikke at gøre det øgede ansvar på forældrene til et konfliktpunkt. Men så snart en bekymring dukker op, skal forældrene aktiveres, forklarer Noomi Matthiesen.