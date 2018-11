Anden halvleg: Hvor fed kan en hvid mand blive?

Skal det være den lidt kedelige, men stabile storslalom, eller skulle man snuppe en kortere, mere svinggejl slalomski? Vi ender med en slalomski, der er lidt lang i forhold til min højde. Stabil, men stadig fræk. Lidt ligesom mig.

Og så kom spørgsmålet for at kunne indstille bindingerne. Hvor meget vejer du?

Hvilket er et vidt begreb. Mentalt ligger jeg på 70 kg. Jeg har dog i nogle år ønsket at tabe mig. Alligevel er det gået lidt deropad. Så selv om badevægtens kyniske digitale svar er 80 kg, kommer jeg til at sige 75 kg.

Klumme Anden halvleg Per Munch skriver om at være 50+ i en midaldrende mands krop, job og familiesituation. Om hvordan livet ser ud fra den anden side af alt det, man synes, man bør opnå. Om i flygtige glimt at se meningen med det hele.











Læs flere klummer fra ’Anden halvleg’ her

Undskyld, Frank. Jeg tror, du lugtede lunten. Du sagde i hvert fald, at jeg jo altid kan give den et nøk med skruetrækkeren, hvis skien ikke sidder fast nok.

Jeg installerer slankeappen Lifesum og går min vej med skiene. Jeg noterer, de to pølsehorn jeg køber på Holte Station, i appen og føler, jeg er godt i gang med en ny begyndelse.

Mercedes og Le Gin

Et par dage senere kører jeg til Fyn med ’Eurokraten’, min ven Per Haugaard fra gymnasiet i en stor tysk flyder, han har lejet. Vi hører Verdens Længste Rap og udveksler Mercedes-anekdoter, som Østkyst Hustlers siger, hele vejen vestpå, vestpå, vestpå (ekkoeffekt) til Assens, hvor vi skal høre vores fælles fortid – hos skolekammeraten Lasse Tajmer, der driver Tobaksgaarden, et kulturhus og spillested.

Vi drikker Le Gin og synger: »Jeg står her stadig, stadig stadigvæk, jeg står her stadig«, kun forstyrret af slankeappen, der vil vide, om jeg har husket et let mellemmåltid? Hvis gin er mad, så ja.

Vi får lov at komme backstage til et foto med vores helte. Nikolaj Peyk lærer os Nik & Jay-finten. Den går ud på, at man skal læne sig bagud og skule, for så kan man se ned på hvem som helst uanset højde.

Den fede hustlerstil

Jeg kigger med på resultatet på kameraet og opdager, at min skjorte er ved at revne.

Nikolaj Peyk forklarer mig, at en hustler har droppet alle idealiserede skønhedsidealer. En hustler er født med hård hud på hele kroppen. En hustler er stolt af at være den, han er, uanset om andre kalder ham håbløs. Som det lyder i den smukke gamle sang: »Så længe jeg er håbløs, er der håb endnu«.

Jeg går ud i natten i Assens med mit nyvundne hustlermod, mens jeg minder mig selv om, at den ene mands loft er den anden mands gulv. Så selv om man tramper lidt tungt i parketten, kan man sagtens være et udmærket menneske. Tænker jeg indtil næste morgen på vores Airbnb.



Jeg kommer ud fra brusebad i underhylere. Vores søde værtinde, Tina, der var på vej op ad trappen med morgenmad, forsikrer mig, at intet kan chokere én, »når man først har set en tysk kvindelig logerende uden en trævl på kroppen«.

Da vi ruller østpå østpå østpå igen, sidder ’Eurokraten’ og funderer over, om det mon er et kompliment, når man bliver sammenlignet med en bleg, tysk campinggæst.

Hvor cool kan en hvid mand blive, spørger Østkyst Hustlers. Mit svar er nok, at jeg er mere fed end egentlig cool. Uanset hvor meget jeg lægger hovedet tilbage.



Til gengæld virker appen. Da jeg har købt et års abonnement, viser det sig, at jeg allerede nu har tabt 165 kroner.