Allan fik sit livs omkamp ved VM for hjemløse i Mexico Efter år med misbrug og et liv på gaden er Danmarks målmand Allan Sørensen på vej mod nye sejre ved fodbold-VM for hjemløse, hvor ingen af holdene bliver slået ud undervejs. For spillerne har haft nederlag nok. Finale i Mexico i morgen.

Lørdag

»Jeg har ekstremt meget rejsekuller. Jeg er helt rundt på gulvet. Jeg kunne ikke finde mit pas, det var blevet væk, da jeg flyttede med kæresten fra Brøndby Strand til Køge (spillerne ved VM skal have været hjemløse inden for det sidste år, eller stofmisbrugere inden for de sidste to år, de kriterier opfylder Allan Sørensen, red.).

Ombold i Mexico: Hjemløses fodbold-VM Allan Sørensen er en af otte spillere, der er udtaget til at repræsentere Danmark. Han er 45 år og har været gennem et længerevarende stofmisbrug, dyb gæld og selvmordsforsøg. Man skal have været hjemløs inden for det sidste år eller stofmisbruger inden for de sidste to år for at blive udtaget. Det danske hold stilles af Ombold.dk, der får midler af Socialministeriet. DBU støtter også fodbold for hjemløse. Homeless World Cup afholdes i år for 16. gang og slutter på søndag. Denne gang i Mexico City i over 2.250 meters højde over havet.

2 x 7 minutter med fire mand ad gangen på en bane, der er 16x22 meter. Der er flydende udskiftning, og man må stille med i alt otte markspillere. Følg kampene på ombold.dk/hjemloeselandsholdet/foelg-hjemloeselandsholdet/ Vis mere

Jeg var ved at få lavet et nødpas, da jeg endelig fandt det i en flyttekasse tre dage før. Bagefter må jeg ud og låne en stor kuffert af min nabo, jeg havde kun en sportstaske.

Jeg er så ’klog’, at jeg kun tager vores spillertøj og noget sommertøj med, jeg regner med at skulle gå rundt i solcreme og kasket, men det viser sig, at der faktisk kan være rigtigt koldt, ned til fem grader.

Så siger jeg farvel til min datter og hygger mig med min kæreste. Vi har en rigtig god aften, får noget god mad og får sagt ordentligt farvel. Hun følger mig også til bussen næste morgen«.

Søndag

»Jeg vågner allerede klokken tre, fordi jeg er så meget oppe at køre af rejsefeber. Jeg skal af sted allerede kvart over fire, fordi togene ikke kører på grund af sporarbejde. Så jeg er nødt til at tage en togbus.

Det er et dejligt gensyn med gutterne og ’gutinderne’, som jeg møder i lufthavnen. Vi har jo lært hinanden at kende gennem et lille år, hvor vi har mødtes til stævner og træning med Ombold (som er en 15 år gamle udløber af hjemløseavisen Hus Forbi, red.).

Fodbold for hjemløse VM i Mexico



Dennis, Ronni og jeg, vi snakker godt sammen, så vi har fået lov at sidde sammen i flyveren fra København til London og fra London til Mexico. Jeg har heldigvis min nakkepude med. Det er en lang tur.

Foto: Ombold.dk

Vi lander klokken 3 om natten – klokken 20 deres tid – i Mexico City, og jeg er helt smadret. Jeg har jo været oppe i et døgn. 12 timer i en flyvemaskine. Det er rigtigt godt at komme ud igen. Og det er rigtig godt at få en cigaret.

Det er en kæmpestor lufthavn. Der er meget politi, lægger jeg mærke til. Og så er der mange store amerikanertrucks, Chrysler, Chevrolet - store firhjulstrækkere med folk, der sidder oppe på ladet. Alt det, man bestemt ikke må i København«.

Mandag

»Vi vågner på Hotel Reforma, hvor jeg deler værelse med Dennis Jørgensen, som jeg kender fra 12-trins afvænningsprogrammet Cocaine Anonymous. Vi kender hinanden godt, også privat. Vi forstår hinandens historier og har mødt hinandens børn. Og vi taler ofte om, hvor meget vi nyder at have et sobert liv i forhold til det liv, vi havde før. Det er rart at være sammen med folk, der har forståelse for den sygdom, som et misbrug er.

Det program ændrede mit liv. Jeg har været stoffri siden.



Dennis og jeg har jetlag, men så går vi op på hotellets rooftop, hvor vi kan se ud over hele Mexico City, der bliver jeg nærmest blown away. Helt fantastisk, en kæmpe by med bjergene ude i det fjerne. Vi er helt overraskede over synet, for vi var jo kommet om natten i en bus, mens alt var sort.

Vi har fællestræning senere, også på en rooftop, med 45-50 spillere fra de andre lande, også nogle amerikanere og nogle irere. Selv om vi kommer fra forskellige kulturer, så ligner vi hinanden og har en fællesnævner med hjemløshed og stofforbrug. Det er smukt, at vi alle har det samme mål. At få et bedre liv«.

Tirsdag

»Indmarchen på deres store Zocalo-plads inde i centrum (en slags Rådhuspladsen, red.) er helt fantastisk. Vi kommer ind i vores paradedragt, rød trøje og sorte bukser fra Hummel. Der er guider med Danmark på skilte, og der bliver sagt Dinamarca over højttalerne, og der er tilskuere og helikopter i luften. Jeg græder ikke, men jeg er rørt, det er jeg.

Og så vinder vi åbningskampen mod Frankrig, 8-5. Det var bare en forløsning. En god start. Vi tager hinanden i hånden og danner kæde og løber frem imod vores publikum. Det er rart at være i gang.

Det hele føles meget hjemmevant, når vi spiller. Samme slags baner, samme regler. Den eneste forskel er, at der er kunstgræs på alle banerne, og det er en kæmpe fordel for mig. Så går det lidt langsommere, og det er lidt blødere at falde på, hvis man kaster sig i en redning«.

Onsdag

»Vi taber vores første kamp til Polen, det havde jeg nok et eller andet sted nok forventet. De er virkelig gode.