Velkommen hjem: Danskere vil tage imod svindelmistænkte Britta Nielsen i lufthavnen

Den svindel-sigtede Britta Nielsen har siden begyndelsen af oktober været på mange danskeres læber.

Men nu har sagen også fået danskerne til tasterne og er dermed blevet anledningen til en begivenhed på Facebook.

’Velkommen hjem, Britta Nielsen!’ er titlen på begivenheden, som opfordrer danskerne til at troppe op i ankomsthallen i Københavns lufthavn fredag kl. 09.00 for at tage imod Britta Nielsen, når hun hjemvender fra Sydafrika.

»Kom og BYD vores kære Britta velkommen hjem fra syden. I skal selv tage flag med! Banner er også velkommen!«, står der i begivenhedens beskrivelse.

På nuværende tidspunkt har 4.400 danskere angivet, at de deltager i begivenheden, og over 17.000 har vist interesse.

Begivenheden er blevet oprettet i kølvandet på, at Britta Nielsen blev anholdt i mandags i den sydafrikanske millionby Johannesburg af det sydafrikanske politi.

Ifølge Britta Nielsens forsvarsadvokat i Sydafrika Gerhard Landman er det hans forventning, at den danske kvinde kan komme på et fly torsdag aften og dermed lande i Danmark fredag. Der er allerede bestilt flybilletter til Danmark med Britta Nielsens navn på, hævder han overfor flere medier.

Sjov og ballade

Begivenheden på Facebook blev oprettet af Mads Schjøth Hansen fra Køge i tirsdags og gik hurtigt fra 100 interesserede til over 20.000, fortæller han.

»Det er meget overvældende, og jeg havde slet ikke regnet med, at der var så mange, der ville være interesseret. Men begivenheden er oprettet i ren og skær sjov - ikke andet. Det er godt at kunne give folk et smil på læben. Vi skal have noget sjov i gaden«, siger den 23-årige lagerarbejder, som arbejder om natten for Danske Fragtmænd.

Idéen til begivenheden startede med en kommentar på TV2’s Facebook-side.

»TV2 lagde noget ud om Britta på deres Facebook-side. Dertil skrev jeg en kommentar for at høre, om der var nogle, der var friske på at tage i lufthavnen og flage for hende, når hun kommer hjem. Det var der mange, der gerne ville. Derfor oprettede jeg begivenheden«, siger han, og forklarer, at han ikke selv har tænkt sig at møde op fredag, men at det ikke ville komme bag på ham, hvis der var andre, der gør.

Selvom begivenheden er blevet oprettet i sjov, gør Mads Schjøth Hansen det klart, at han ikke støtter op om Britta Nielsens angivelige forbrydelse.

»Jeg synes, at joken er meget sjov. Men jeg har ikke lavet begivenheden, fordi jeg bakker op om hende. Hun har lavet noget kriminelt, og selvfølgelig skal man straffes for det. Ingen tvivl der«, siger han.

»En omvendt Robin Hood«

Menneskers fascinationen ved spektakulære forbrydelser er ikke noget nyt. Alligevel er forbrydelsen, som Britta Nielsen er mistænkt for at have begået, blevet en kæmpe stor mediebegivenhed, som nu også er gået viralt på Facebook.

Kim Toft Hansen, som er medieforsker, lektor ved Aalborg Universitet og har forsket i krimigenren forklarer, at de 20.000 registrerede på Facebook afspejler en meget klar fascination af Britta Nielsens svindelnummer.

Han mener dog ikke, at mange vil møde op i lufthavnen i morgen.