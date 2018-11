Er under dansk politibeskyttelse: Eksiliranere sigtet for at støtte blodig terror Iranske oppositionsfolk fra Ringsted er sigtet for støtte til terror i Iran. Samtidig optræder de angiveligt på en liste fra det iranske regime over folk, der skal knuses, og er derfor under dansk politibeskyttelse.

Midt- og Vestsjællands Politi har sigtet tre iranske medlemmer af oppositionsgruppen ASMLA for at »have hyldet gerningsmændene bag angrebet den 22. september i Iran«. Angrebet, som politiet henviser til, var på en parade for den berygtede iranske revolutionsgarde, det kostede 25 mennesker livet heraf 12 civile og en fireårig dreng.

De sigtede er den samme gruppe personer, som ifølge Politiets Efterretningstjeneste, PET var udpeget som mål for et hævnattentat fra iranske agenter. Da politiet vurderede, at faren for et angreb på iranerne var overhængende, blev store dele af landet ’lukket’ ned i en historisk stor politiaktion den 28 september. Politiet jagtede en bil, der ifølge PET kunne have været en del af den mulige iranske attentat plan. Dramaet fandt sted blot seks dage efter angrebet i Iran, men det viste sig, at den mistænkte bil ikke havde noget med et muligt attentat at gøre.

Politiet understreger, at man fortsat vurderer, at de tre er i farezonen: »uanset at de pågældende i dag er blevet sigtet på grund af mistanke om, at de har begået strafbare forhold, så vil de fortsat være beskyttet af omfattende sikkerhedsforanstaltninger på grund af den trussel, som retter sig mod dem«, skriver Midt- og Vestsjællands Politi. Der er foretaget ransagninger i Ringsted, men politiet oplyser ikke, om der er fundet belastende materiale om iranerne, der er sigtet sigtet for overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 2 (billigelse af terror).

Følsom sag for Danmark

Med dagens sigtelser er myndigheder kommet i den paradoksale situation, at mens PET beskytter iranerne mod agenter fra deres hjemland, så efterforsker politiet også, om de samme iranere kan straffes for overtrædelses af en del af terrorlovgivningen. Den situation forudså PET, allerede da tjenesten i sidste uge højst usædvanligt løftede sløret for baggrunden for den omfattende politiaktion, der i øvrigt alene førte til en senere anholdelse af en mulig hjælper for iranske agenter.

Internationalt har attentat planerne ført til en ligeså paradoksal og besværlig situation for Danmark. Drabsplanerne blev afsløret på et meget ubelejligt tidspunkt. EU og USA er på en alvorlig kollisionskurs omkring den internationale aftale med Iran, der skal forhindre landet i at udvikle atomvåben. Præsident Trump har opsagt aftalen med henvisning til Irans deltagelse i krigene i Syrien og Yemen, landets støtte til international terror, og risikoen for at Iran overtræder aftalen.

EU fastholder, at aftalen virker, og at det ensidige amerikanske skridt ødelægger en mulighed for at etablere et samarbejde med det iranske præstestyre, der fik de økonomiske sanktioner ophævet som modydelse for at stoppe atomprogrammet. Uenigheden har ført til amerikanske økonomiske sanktioner mod selskaber, der fortsætter handlen med Iran, mens EU - foreløbig uden resultat - opfordrer virksomhederne til at holde fast i de nye handelsforbindelser.

Det er i den mudrede situation Danmark nu på den ene side anklager Iran for at planlægge et attentat på dansk grund, mens Danmark og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) på den anden side også har fastholdt den fælles EU-kurs overfor USAs opsigelse af atom-aftalen.