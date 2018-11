Nyt Samuelsen-kontor koster 340.000 kr Anders Samuelsen (LA) har indkøbt borde, stole, reoler, puder, lamper, malerarbejde og arkitekthjælp for 340.000 kroner til indretning af sit kontor i Udenrigsministeriet.

Liberal Alliance gik til valg på at indføre minusvækst i det offentlige forbrug, men nøjsomhedsprincippet gælder tilsyneladende ikke for møblementet af partiformand Anders Samuelsens eget kontor i Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeren har indkøbt borde, stole, spejl og lamper fra Mater, reoler og reollåger fra Montana, puder og en plaid fra Eva Harlou samt et tæppe og en radiatorskjuler for i alt 247.535 kroner incl. moms. Dertil kommer håndværkerydelser og arkitektbetaling for 92.615 kr. I alt har nyindretningen kostet lige godt 340.000 kroner incl. moms, viser en aktindsigt.

Beløbet får Samuelsens forgængere i embedet til at spærre øjnene op. Per Stig Møller (K), der var udenrigsminister fra 2001-10, forklarer, at han fik malet endevæggen efter nogle år i ministeriet. Bortset fra en skrivebordsstol bad han i 2001 om at få møbler fra ministeriets møbelmagasin. Desuden fik han flyttet et gammelt spisebord fra ambassaden i Polen til kontoret. Bordet havde historisk tilhørt tidligere generalguvernør Peter von Scholten i Dansk-Vestindien.

Per Stig Møller var udmærket tilfreds med sin indretning, men tilføjer, at han ikke kan vide, »hvor forfærdeligt det måtte have set ud«, da Samuelsen overtog kontoret.

»Men jeg var oppe at besøge Martin Lidegaard, da han var udenrigsminister, og da synes jeg, det fungerede udmærket«, siger Per Stig Møller.

Han forklarer, at der i begyndelsen af ministertiden »kom en dygtig dame op og forklarede, hvad jeg kunne få af skriveborde, borde, stole og så videre«. Bortset fra skrivebordsstolen valgte han at takke nej til nyindkøb og mente, at kontoret fungerede fint til repræsentative opgaver, når diplomater og udenrigsministre kom på besøg.

»Jeg mente ikke, at der var grund til at bruge en kolossal masse penge, fordi der kom en ny minister ind på kontoret. Desuden mente jeg, at det gamle, hæderkronede ministerium måtte have nogle spændende ting, som det kunne være sjovt at få op igen fra magasinet. Von Scholtens spisebord var en stor succes«, siger Per Stig Møller.

Martin Lidegaard, der var udenrigsminister fra 2014-15, erindrer, at han sad i »fine« møbler. Beløbet for Samuelsens nyindretning lyder »lidt voldsomt«, vurderer han:

»Jeg var glad for mit kontor i Udenrigsministeriet«, siger Martin Lidegaard.

Udenrigsordfører Nick Hækkerup (S) udtaler, at han ikke har tænkt sig at forfølge sagen politisk, da han generelt mener, at man skal passe på med at gå i for små sko i den politiske verden. Han har dog svært ved at få udgifterne til indretning til at passe sammen med Liberal Alliances øvrige synspunkter på skatteområdet.

»Man kan vel sige, at der har været en vis large’ness i forhold til den tilbageholdenhed, man ellers forventer andre steder i den offentlige sektor«, siger Nick Hækkerup.

For nylig besluttede Alternativets Nico Grünfeld at trække sig fra sin post som kultur- og fritidsborgmester i København efter et par uges mediestorm, der tog udgangspunkt i hans indkøb af kontorfaciliteter for 130.000 incl. moms til borgmesterkontoret - trods partiets ønske om mådehold med nyindkøb af hensyn til klimaet.

Samuelsen har ifølge aktindsigten købt et bord, 12 stole, et spejl, lamper og en ribbe for tilsammen 115.250 kroner. 15 Montana-reoler har kostet 36.531 kroner. Der er indkøbt låger til reolerne for 5.812,50 kroner og et tæppe til 32.185,50 kroner. Altsammen incl. moms.

Det fremgår af aktindsigten, at Udenrigsministeriet havde bud fra to forskellige arkitektfirmaer, der bød på opgaven. Valget faldt på Earth Studio ved arkitekt Eva Harlou, der i offentligheden er kendt som tidligere tv-vært på blandt andet X Factor.