Samuelsen: Der var brug for et mere moderne udtryk Anders Samuelsen mener, at det er på sin plads at bruge 340.000 kr. til nyindretning af sit kontor.

Liberal Alliances formand, udenrigsminister Anders Samuelsen, var onsdag på tjenesterejse med kronprinseparret i Rom. Han havde derfor ikke mulighed for at stille op til et interview om nyindretningen af sine kontorfaciliteter på sjette sal i Udenrigsministeriet.





Ministeren har imidlertid sendt følgende skriftlige svar på tre skriftlige spørgsmål:





Hvorfor kunne du ikke bruge det møblement, som Martin Lidegaard virker til at have været godt tilfreds med?





»Vi har lavet nyistandsættelsen, fordi det ganske enkelt trængte til et langt mere moderne udtryk. Derudover var der en synlig vandskade på gulvtæppet, som skulle udbedres, ligesom det ikke var blevet malet ved ministerskiftet, som det ellers er normalt. Man skal huske, at det er et lokale, hvor jeg holder møder med udenrigsministre og ambassadører fra hele verden. Mange af udenrigsministrene er kun i Danmark i få timer, og det er vigtigt, at de rejser herfra med det bedst mulige indtryk af Danmark og ikke f.eks. har siddet og kigget på et vandskadet gulvtæppe. Det her kontor viser Danmark frem fra den smukkeste side. Vi skal ikke være en undskyldning for os selv. Vi skal være stolte over det vi kan«.





Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller (K) siger, at han bestemt mener, at kontorindretningen, der var der på hans tid, fungerede fint til at have besøg fra ministerkolleger og ambassadører. Mener du, at kontoret var uegnet til det formål, da du overtog det? Og hvad var der i så fald galt med indretningen?







»Jeg kender ikke Per Stig Møllers kontor. Det er blevet lavet om, siden han var der for snart 10 år siden, og det var, som jeg forstår det, både større og helt anderledes. Det afgørende for mig er, at vi i dag, hvor vi snart skriver 2019, har et smukt og moderne kontor, som vi med stolthed kan vise frem«.





Liberal Alliance gik til valg på minusvækst i det offentlige forbrug. Harmonerer det standpunkt ikke meget dårligt med at bruge langt flere skattekroner end dine forgængere på indretning af dit eget kontor?





»Naturligvis skal vi prioritere statens midler med stor omtanke. Men jeg står altså meget gerne på mål for en prioritering, der gør, at vi kan præsentere Danmark bedst muligt, når verden er på besøg. Det synes nogen måske er ligegyldigt, men det gør jeg altså ikke. Oven i købet er det her en investering, som skal række måske 10 år ind i fremtiden, og udgifterne er i øvrigt dækket via Udenrigsministeriets driftsramme«.





Nyindretningen har stået på i mere end et halvt år. Der har været flere modeller spil. Ifølge en aktindsigt fra Udenrigsministeriet var særligt radiatorskjulerne til 56.250 kr. et problem, fordi man havde forventet en meget lavere pris.