Dansk politi løslader iranere sigtet for billigelse af terror

Midt- og Vestsjællands Politi har løsladt tre mænd, der onsdag morgen blev anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf omhandlende billigelse af terror.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse sent onsdag aften.

Politiet oplyser videre, at de anholdte i løbet af eftermiddagen og aftenen er blevet afhørt i sagen med assistance fra en tolk.

»Anklagemyndigheden har med baggrund i de fremkomne oplysninger i sagen ikke fundet grundlag for at fremstille nogen af de anholdte i grundlovsforhør. Derfor er alle tre anholdte blevet løsladt, står der i pressemeddelelsen.

De tre mænd blev anholdt onsdag morgen og sigtet for at hylde et blodigt angreb i Iran.

De tre, der bor i Ringsted, er medlemmer af den eksil-iranske organisation ASMLA.

De er mistænkt for at have hyldet et angreb i Iran 22. september, som kostede 25 mennesker livet.

Iran påstår, at ASMLA stod bag angrebet, og for en uge siden kom det under et pressemøde frem, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) mistænker de iranske myndigheder for at planlægge et attentat mod herboende iranere, som er medlemmer af ASMLA.

Det var det, der i september fik dansk politi til at lukke store dele af landet under en storstilet aktion.

Det er uvist, hvilke udtalelser politiet finder kriminelle. Men blandt andet har ASMLA's leder i Danmark, Habib Jabor, i et interview med Jyllands-Posten sagt:

»Hvis der kommer nogen og besætter jeres land ligesom nazisterne, så bliver man nødt til at gøre modstand.

Allerede i forbindelse med pressemødet for en uge siden fortalte PET-chef Finn Borch Andersen, at PET sammen med Midt- og Vestsjællands Politi undersøgte, om der var herboende iranere, der havde overtrådt straffeloven.

Personerne er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 136, stykke to, der drejer sig om terrorbilligelse. Hvis man slår op i straffeloven, står der, at en overtrædelse straffes med bøde eller fængsel i op til to år.

ritzau