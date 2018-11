Resultater fra ISS er under pres

Servicegiganten ISS omsatte for 58,7 milliarder kroner i årets første ni måneder. Det er et lille fald sammenlignet med samme periode sidste år, hvor omsætningen lød på 59,2 milliarder kroner.

Resultaterne er gået tilbage over en bred kam presset af skift i kontrakter og ekstraordinære forhold.

»Vi fortsætter med at have solid organisk vækst støttet af nye kontrakter og udvidelser inden for vores strategiske segmenter«, skriver administrerende direktør Jeff Gravenhorst i regnskabet.

Mens den organiske vækst - den underliggende vækst - nok stiger, så er det gået tilbage på de fleste poster.

Driftsresultatet er faldet med 300 millioner kroner til 2,9 milliarder kroner, og det har sendt overskudsgraden ned til 4,9 procent fra 5,4 procent.

»Overskudsgraden er fortsat negativ påvirket af store kontrakter med kernekunder, der bliver ind- og udfaset i alle regioner samt operationelle udfordringer i visse lande og hos visse selskaber«, skriver ISS om udviklingen.

Nettoresultatet er barberet ned til 437 millioner kroner fra 1,5 milliarder kroner. Selv uden flere ekstraordinære forhold som selskaber, der venter på at blive solgt, er resultatet faldet med en halv milliard.

ritzau