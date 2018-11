Hvordan endte norsk it-mand som attentatmistænkt?

Det kan se voldsomt ud, når fem betjente i tunge, skudsikre veste alle møver sig ind ad en smal døråbning på stort set samme tid.

Men en sådan trup – en var iført hjelm og havde et gevær i hænderne – entrerede torsdag formiddag retssal 70 i Københavns Byret. I midten var den 39-årige ML flankeret.

Med rank ryg inde under sin polo-T-shirt blev han vist over til vidneskranken i midten af lokalet, hvor han lagde sin lille bunke sammenfoldede papirer foran sig. Han hilste venligt på den tolk, der ved hans side skulle oversætte dommeren og advokaternes spørgsmål fra dansk og til farsi. Da han sagde hej, smilede ML i et glimt gennem skægget. En pæn mand. Mørkhåret og med enkelte grå strå, der tittede ud fra hans tykke og tilbagestrøgede manke. ML smilede også kortvarigt til dommeren, da hun undlod at forsøge at udtale hans kringlede mellemnavn.

Men ellers var hans blik dybt alvorligt. Brynene var rynkede. Han så bekymret ud. Det kan man ikke fortænke manden i. ML er nemlig havnet i alvorlige problemer. Han er sigtet for at have hjulpet det iranske efterretningsvæsen med at planlægge et attentatforsøg på dansk grund. En mistanke, som indtil videre har været så velbegrundet, at han siden 22. oktober har siddet varetægtsfængslet i sagen, hvis nærmere omstændigheder fortsat holdes hemmelige for offentligheden.

Fakta Sagen kort 28. september blev infrastrukturen i store dele af landet lammet med en storstilet politiaktion, fordi PET frygtede et forestående angreb mod en gruppe eksiliranere i Ringsted 21. oktober blev en 39-årig norsk statsborger anholdt i Sverige, mistænkt for at være en del af plottet 30. oktober oplyste PET, at de danske myndigheder i noget tid har mistænkt den iranske efterretningstjeneste for at ville begå et attentat mod gruppen i Ringsted, som kalder sig ASMLA, og som Iran anser som terrorister Onsdag blev tre af ASMLA’s medlemmer sigtet for at have hyldet terror, efter et blodigt angreb mod et militæroptog i byen Ahvaz i september kostede 25 mennesker livet. De tre medlemmer er i øjeblikket under politiets beskyttelse.



Hidtil har ML’s beskikkede forsvarer, Allan Lund Christensen, været enig med anklagemyndigheden i, at det nok var bedst, at sagen imod hans klient blev behandlet for lukkede døre.

Men i går havde forsvareren ændret holdning. Årsagen er, at rigtig mange er begyndt at interessere sig for, hvordan ML præcis er indblandet i det kompleks, der blandt andet 28. september medvirkede til, at store dele af trafikken i Danmark blev lukket ned. ML’s venner og daværende kollegaer er blevet kontaktet af særligt norske journalister, der stiller spørgsmål, berettede forsvareren i retten. Alle vil vide, hvordan en it-konsulent fra Norge er endt som hovedperson i en sag om storpolitik, hemmelige efterretningstjenester, attentatplaner på tværs af landegrænser og anklager om terror. Og i går ville ML ifølge sin forsvarer nu gerne have lov til at give sin version, mens journalisterne fortsat var til stede i retslokalet. Forsvareren bad derfor om, at dommeren denne gang droppede at erklære dørene for lukkede efter de indledende bemærkninger.

Tidligere klassekammerat til ML

Men det nægtede hun. Sagen skal fortsat skal være hemmeligstemplet. Dommeren gav anklageren ret i, at forholdet til fremmede magter kan blive udsat. På samme måde som PET og politiets efterforskning og nogle særlige personers sikkerhed kan bringes i fare, hvis retsmøderne i sagen bliver offentlige. Derfor blev journalisterne altså vist ud, inden ML gik i gang med at forklare sig.

Og mysteriet om ML vedbliver altså. For hvordan er en it-konsulent fra Norge endt i en sag om attentatplaner mod en gruppe eksiliranere i Ringsted, som driver en tv-station?

Spørgsmålet er stadig ubesvaret.

Social og høflig

ML - hvis identitet i øjeblikket er beskyttet af et navneforbud - er født i Iran, men er norsk statsborger, bekræfter Norges folkeregister over for Politiken.

En studiekammerat, som for et par år siden studerede norsk samfundsfag med ML i Oslo, beskriver ham som »ret social og høflig«. En mand, som »virkede som en normal, positiv person«, fortæller kvinden, der ikke ønsker sit navn offentliggjort.



»Jeg var ret overrasket, da jeg hørte rygterne om, at han var involveret i en forbrydelse i Danmark«, fortæller hun.

Dermed lægger hun sig tæt op af de beskrivelser, som de norske medier har puttet på ML, efter journalisterne har talt med en række af hans bekendtskaber: En venlig mand. Umiddelbart helt almindelig. Veluddannet. Flink.