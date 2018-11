Ny rapport: Ulvene forsvinder i Danmark I foråret var der ni ulve i Danmark. Nu er der højst fem tilbage, viser ny rapport fra Aarhus Universitet.

Der er blevet færre ulve i Danmark.

Det viser en ny rapport fra den nationale overvågning af ulven fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Forskerne bag rapporten kunne tilbage i april dokumentere, at der efter første kvartal i 2018 var ni ulve i landet.

Men ifølge rapporten er der efter årets andet kvartal højst fem ulve tilbage ud af de ni.

To af ulvene er udvandret til Slesvig-Holsten, mens de to andre er blevet dræbt - den ene blev skudt her i Danmark, mens den anden blev påkørt i Tyskland.

Skuddrabet på den ene ulv vakte stor opsigt, og manden bag skuddet modtog en dom på 40 dages betinget fængsel.

Det var første gang, at en sag om ulvedrab blev behandlet ved en dansk domstol.

Antallet af ulve er bestemt ud fra, at der i perioden 1. april til 30. juni er fundet dna-spor fra fire ulve, der alle er hvalpe af ulveparret i Ulfborg.

Ulveparret, der menes at have fået otte hvalpe, formodes stadig at være i landet, selv om der ikke er fundet spor fra dem.

Forskerne formoder på baggrund af billeder og video af ulve, der med sikkerhed er voksne individer, at der kan være tale om parret. Det kan dog også være nogle af hvalpene, da de efterhånden er ved at have nået en fuldvoksen størrelse.

Derudover viser observationer, at der befinder sig en ulv i Nordjylland.

Forskerne påpeger, at det stadig er muligt, at der kan være flere ulve, som endnu ikke er blevet registreret.

Rapporten viser desuden, at ulvene står bag størstedelen af de husdyrangreb, hvor spytprøver er blevet undersøgt.

Ud af de 28 undersøgte tilfælde stod ulven bag 17 angreb på husdyr som får og lam.

Arten bag syv af angrebene kunne ikke bestemmes, og i fire andre tilfælde blev angrebet begået af en hund eller guldsjakal.

