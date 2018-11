Per Munch om ugen, der gik: Med sendrægtig omhu skal der nu renses ud

Sagt i ugen





Efter Det Hvide Hus-pressemøde og bortvisning af CNN-journalist skriver tidligere ejer af Saxo Bank, Lars Seier Christensen:

»Åh, de små forfulgte pus på CNN. Nu har de igennem snart tre år stået i spidsen for en fuldstændig systematisk, ofte løgnagtig, unuanceret heksejagt på først kandidaten og derefter præsidenten Trump. Jeg ser ofte CNN for at mærke adrenalinen lidt – og den kanal er en skamplet på journalistik. Det er et politisk parti, camoufleret som en nyhedsstation. Og når så nogen svarer lidt igen, piver de som små skolepiger. Ynkeligt!«. (to smileyer, der griner og tuder samtidig)



(Facebook)

Det Hvide Hus har udsendt en video, hvor CNN-journalisten slår efter den ansatte, som prøver at tage mikrofonen fra ham ved pressemøde. Men armens bevægelse er tilsyneladende speedet op. Aly Colon, professor i journalistisk etik ved Washington & Lee Universitetet:



»Det er ironisk, at Det Hvide Hus’ video med Jim Acosta, hvis den viser sig at være manipuleret, viser en administration, der gør præcis, hvad den anklager nyhedsmedierne for – udbredelsen af falsk information«.

(AP)





Psykolog Svend Brinkmanni forbindelse med USA’s midtvejsvalg.

»Make America ordinary again. Please«.

(Twitter)





Efter dom mod dansk Hus Forbi-sælger spørger Lotte Rod, retsordfører for Radikale Venstre:

»Vil ministeren redegøre for, om udstedelsen af et zoneforbud til den 52-årige hjemløse danske statsborger, der indebærer et forbud mod at, han må opholde sig i Københavns Kommune de kommende tre måneder, fordi han overnattede ved Rundetårn i København, er i overensstemmelse med den gældende lov?«

(TV2Lorry)





Rune Lund fra Enhedslisten efter regeringens valg af Danske Bank som fast bank:

»Jeg er chokeret. Man kunne have valgt at sige nej til Danske Bank, fordi der var sået tvivl om deres integritet«.

(TV2 News)





På Websummit, en konference om fødevareforsyning og teknologi i Lissabon, sagde tidligere FN klimachef Christiana Figueres :

»Jeg kan godt lide at tænke ud af boksen. Hvordan ville det være, hvis restauranter om 10 til 15 år begyndte at behandle kødædere på samme måde som rygere? Hvis de vil spise kød, må de gøre det uden for restauranten. Herinde spiser vi ikke kød«.

(SVT)





I denne uge er komikeren Tobias Dybvad blevet anmeldt for dyresex, fordi han i Facebook-optakten til sit TV2 Zulu-program Dybvaaaaad skriver, at han har fistet en ko (hånden op i bagdelen) i en gågade. Hans komikerkollega Sebastian Dorset spørger:







Den der dyresexlov? Må man godt dryhumpe sin hund for at vise den, hvor irriterende det er, eller er man så over grænsen? Skulle spørge for en ven«.

(Twitter)





