Svindelmistænkte Britta Nielsen bliver udleveret til Danmark i dag

Svindelsigtede Britta Nielsen bliver udleveret til Danmark i dag.



Det har en dommer i Johannesburg i Sydafrika besluttet, skriver Ekstra Bladet og BT.

Det var en noget anden kvinde, der sad sammenbidt i retslokalet, end den blonde, runde kvinde, der er gået billeder rundt af i danske medier.

Slank, i blomstret skjorte og med markant nattesort hår sad hun ubevægeligt på tv-billederne og lyttede til rettens behandling af hendes sag.

Efter en hob af fotografer og pressefolk havde taget billeder af den 64-årige kvinde, læste hendes kappeklædte forsvarer Piet du Plessis op af en erklæring, Britta Nielsen har underskrevet. I den beder hun om at blive udleveret til Danmark.

»Jeg accepterer, at jeg frivilligt lader mig udlevere, og at jeg vil lade det danske politi eskortere mig til Danmark«, læste forsvareren blandt andet op, fremgik det på de tv-billeder som TV2 News sendte med et par minutters forsinkelse, for at de kunne skrue ned for lyden, når der fremkom oplysninger om hendes medsigtede, som er omgærdet af et navneforbud.

Hendes advokat, Piet du Plessis, tilføjer over for Ritzau, at hans klient ventes at være fremme i Danmark i morgen fredag.

Ledsaget hjem af dansk politi

Formelt fraskrev Britta Nielsen sig med erklæringen de rettigheder, hun ville have ifølge konventionerne om udlevering og gik med til, at hun ville blive løsladt af de sydafrikanske myndigheder for at blive udleveret til den sydafrikanske del af Interpol og til dansk politi.

En del af erklæringen lød, at Britta Nielsen var indforstået med, at dansk politi ville lægge sag an mod hende for underslæb til 111 millioner danske kroner.





Britta Nielsen og den 38-årige mand vil blive eskorteret til Danmark i fly.

Billetterne er udstedt til i dag 8. november, men anklageren bad dommeren om, at rejsedokumenterne ikke blev offentliggjort af »procedurehensyn«, som han sagde.

Efter forsvarerens gennemgang af den erklæring, Britta Nielsen havde underskrevet i morges, blev hun bedt om at rejse sig.

»I do, Your Honour«

Den kvindelige dommer, der tiltalte Britta Nielsen som ’Miss Nielsen’ spurgte. om hun var indforstået med, det hun havde hørt, og om hun var klar over konsekvenserne.



Britta Nielsen rejste sig fattet, lagde hovedet lidt på skrå for at lytte, og svarede »I do« og »Yes, I do, Your Honour«.

Herefter konfererede hun kort med sine forsvarere, hvorefter hun blev ført ud af retslokalet ned af en trappe midt i lokalet.