Mette Frederiksen svarer læserne: Jeg vil bekæmpe ulighed og grådighed

Vil økonomien til ældreplejen bliver meget, meget bedre?

»Jeg vil ikke love, at der er noget, der bare bliver meget, meget bedre, fordi vi får en ny regering. Men vi vil prioritere velfærd højere, og det vil selvfølgelig også gavne de ældre. Men jeg vil ikke påstå, at alt bliver meget, meget bedre«.

Hvad synes du om besparelserne på uddannelserne – fortsætter de?

»Nej, det skal de ikke. Den regering, vi har i dag, har haft flere dårlige ideer, men det her er dog en af de dårligste. Det der med bare at skære to procent på alle uddannelser hvert eneste år gør jo, at vores unge mennesker ikke får lov til at blive så dygtige, som de kan blive. Og når vi nu godt ved, at vi skal leve af, at unge tager en uddannelse, hvad enten de skal være håndværkere eller gå i gymnasiet eller noget tredje, så er det et rigtig dumt sted at spare«.

Hvordan vil S ruste Danmark til en verden, der i stigende grad er truet af klimaforandringer?

»For det første skal vi være mere ambitiøse i forhold til, hvornår vi skal være fri af det, der hedder fossile brændstoffer. For eksempel olie. Det er der i dag et mål om, at vi skal være i 2050, men det mener jeg, at vi skal rykke frem, så vi bliver det tidligere. Noget af det, der skal til, før at vi kan blive det, er, at vi bruger mere vedvarende energi, sol og vind, og mindre for eksempel baseret på olie. Så skal vi gøre rigtig meget på transportsiden, vi har behov for flere biler, der kører på el, vi har behov for at få elektrificeret vores tog, og så er det rigtig vigtigt, at landbruget også kommer til at give et bidrag til mindre CO2-udledning«.

Stoffer under ordnede forhold

Hvad er det største problem, Danmark står over for i de kommende år?

»Det, der bekymrer mig mest, er, at der er så mange børn og unge, der ikke har det godt i Danmark. Jeg oplever rigtig, rigtig mange børn og unge, som er kede af det, og som oplever perioder, hvor de er triste. Det mener jeg faktisk er en af vores største udfordringer. Når børn og unge ikke har det godt, så er det i mine øjne aldrig deres egen skyld, så er det altid et billede på, at der er noget i vores tid, der ikke fungerer. Jeg tror, at det her samfund, hvor alle har meget travlt, og hvor mange har en oplevelse af at skulle præstere rigtig meget, det er faktisk ikke særlig sundt for os at leve i«.

Det er rigtig vigtigt, at der ikke kommer flere til Danmark fra andre lande, end vi faktisk evner at få integreret

Hvad er du allermest stolt af have kæmpet for i dansk politik?

»Jeg var en af dem, der var med til at kæmpe for lægeordineret heroin. Jeg var i mange år socialordfører og kom på Vesterbro og kunne se, at vores narkomaner fik det dårligere og dårligere. Det der med at se sådan et menneske, der skal sidde med bukserne nede omkring hælene og fixe, det gjorde simpelthen så ondt. Jeg er rigtig glad for, at vi i dag har fået sundhedsrum i flere byer, hvor de allermest udsatte narkomaner og misbrugere kan komme hen, og der er nogen, der tager sig af dem, og de får mad. De kan indtage deres stoffer under ordnede forhold. Det var selvfølgelig bedst, hvis ikke de tog dem, men sådan er mennesker jo ikke altid. Så hvis skal pege på en enkelt ting, er det kampen for det«.