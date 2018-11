Advokatrådet undersøger Bech-Bruun i udbyttesag

Advokatrådet undersøger om et af Danmarks største advokatfirmaer, Bech-Bruun, har overtrådt reglerne i forbindelse med sagen om formodet svindel med udbytteskat, som lænsede den danske statskasse for 12,7 milliarder kroner fra 2012 til 2015.

Hvis reglerne er overtrådt kan det få flere konsekvenser for Bech-Bruun: Enkelte advokater kan blive meldt til Advokatnævnet og blive underkastet en såkaldt disciplinærsag, hvis Advokatrådet vurderer, at de har ovetrådt god advokatskik.

Kan blive politisag

Er der efter Advokatrådets opfattelse sket overtrædelser af straffeloven, vil sagen blive meldt til politiet, fremgår det af en meddelelse fra Advokatrådet torsdag formiddag.

Er de etiske regler overtrådt, kan Bech-Bruun blive pålagt at betale penge tilbage til Skatteministeriet.

Bech-Bruun vandt i begyndelsen af 2017 Skatteministeriets udbud om en advokatundersøgelse af skandalen om udbytteskat. Undersøgelsen blev afsluttet i december 2017.

29. oktober i år sendte skatteminister Karsten Lauritzen (V) et brev til Bech-Bruun hvori han oplyste, at Kammeradvokatens og Skattestyrelsens undersøgelser af udbyttesagen har afsløret to ting, som kan betyde at Bech-Bruun var inhabile som undersøgere:

Rådgav mistænkte svindlere

For det første har Bech-Bruun rådgivet en af udbyttesagens hovedaktører, den tyske North Channel Bank, detaljeret om et af den formodede svindelsags nøglepunkter: Amerikanske enkeltmands pensionsfondes muligheder for at få refunderet udbytteskat i Danmark.

North Channel Bank var impliceret i næsten 4 milliarder kroner af de i alt 12,7 milliarder kroner, som en formodede svindel omfatter. Bech-Bruun rådgav banken to gange mens den formodede svindel foregik - i august 2014 og igen i juli 2015.

Samme advokatfirma havde desuden i juni i år taget to canadiske pensionskasser ind som klienter i sag mod Skattestyrelsen. De to pensionskasser er mistænkt for at have deltaget i det, der kaldes svindel med udbytteskat.

To partnere fældet af sagen

Fredag beklagede Bech-Bruun i et brev til skatteministeren begge forhold, og tog afstand fra både den tidligere rådgivning og klientforholdet til de to canadiske pensionskasser, som nu er bragt til ophør. Ifølge Politikens oplysninger blev to partnere, den ene højt placeret i Bech-Bruun, samme dag bedt om at forlade advokatfirmaet.

Advokatrådet har taget sagen op på baggrund af Bech-Bruuns svar til skatteministeren, og har bedt advokatfirmaet om endnu en redegørelse.

Den milde og den hårde

Skatteminister Karsten Lauritzen sagde efter redegørelsen fredag, at han ville studere den nærmere og overveje eventuelle videre skridt.

Blandt de mulige udfald er ’den milde’: At kræve honoraret for advokatundersøgelsen tilbage.

’Den hårde’: Hvis det vurderes at Bech-Bruun med sin rådgivning har hjulpet North Channel Bank så meget, at det medfører et medansvar for den påståede svindel, kan det ende med et erstatningskrav mod det store advokatfirma for statskassens milliardtab.

Ministeren har endnu ikke afsluttet sine overvejelser, meddeler Skatteministeriet torsdag middag.