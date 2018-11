Mistænkt for iransk attentatforsøg skal blive i fængsel

I sagen om et påstået iransk attentatforsøg i Ringsted forlænger en dommer i Københavns Byret torsdag fængslingen af en mistænkt mand i fire uger.

Der er en begrundet mistanke om, at en 39-årig norsk statsborger med iransk baggrund skal have deltaget i forberedelsen af et politisk motiveret drab, mener dommeren.

Manden skal i Ringsted have fotograferet det sted, hvor lederen af en oprørsbevægelse bor.

Han nægter sig skyldig og vil meget gerne have sin forklaring frem i offentligheden, har hans forsvarer, advokat Allan Lund Christensen, sagt.

PET's beskyttelse af den truede leder af organisationen ASMLA førte til, at store dele af trafikken til og fra Sjælland blev lukket ned under en storstilet politioperation 28. september.

I dagene forud skal den 39-årige have nærmet sig oprørslederens hjem, hævdes det.

ritzau