Første domme fra Sverige efter ny voldtægtslov: 38-årig mand fik 2 års fængsel for en voldtægt begået på sin polterabend. Han sikrede sig ikke kvindens samtykke I Sverige har retten afsagt de første domme efter den ny lov, som definerer voldtægt som sex uden samtykke. En sådan lov overvejer justitsminister Søren Pape Poulsen (K), om vi også skal have i Danmark. Læs her om en retssag fra Stockholm, der viser, hvordan samtykke virker i praksis.

FOR ABONNENTER Den 38-årige mand og kvinden mødes på en natklub i Stockholm, da han fejrer sin polterabend. Bagefter holder de en sjov efterfest på en hotelsuite med nogle venner. I de tidlige morgentimer finder et kort samleje sted.

