DF om S-korrektion på konventioner: Det er amatøragtigt

Dansk Folkeparti er mildest talt skuffet over, at Socialdemokratiet ikke vil forlade internationale domstole og konventioner, selv om partiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, har talt for det.

DF-næstformand Søren Espersen kalder det 'amatøragtigt', fordi S-formand Mette Frederiksen har skudt idéen ned knap et døgn efter, den blev italesat.

»Det er amatøragtigt. Man stikker blår i øjnene på vælgerne, som er utrolig glade for, at Socialdemokratiet nu endelig er fortaler for det rigtige. Alle jubler, og det gør jeg også selv, og så får man bare en lang næse«, siger han.

Henrik Sass Larsen talte onsdag aften på tv for, at Danmark skal 'rode sig ud af' internationale domstole og konventioner.

Et døgn efter korrigerede hans formand udtalelsen.

»Jeg vil gerne slå fast, også så det ikke kan misforstås, at Danmark i vores øjne ikke skal udtræde af nogen konventioner«, sagde Mette Frederiksen.

Hele sagen skuffer DF.

»Jeg er overbevist om, at han mener det, men bare har den position som gruppeformand, at der er mange ting, man ikke bare kan sige«.

»Prøveballoner skal ikke sendes op af en gruppeformand i et parti, sådan har vi det selv. Prøveballoner er noget, partier beder et menigt medlem eller folketingskandidat om at gøre. Det tror jeg, alle partier har prøvet«.

»Men den kan ikke lanceres på landsdækkende tv af en gruppeformand og få lov til at køre i 24 timer, inden det skydes ned af partilederen«, siger Søren Espersen.

