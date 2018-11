Svindelmistænkte Britta Nielsen er ankommet til Danmark Både Britta Nielsen og en anden sigtet i sagen er nu i dansk politis varetægt.

Den svindelmistænkte, 64-årige Britta Nielsen, er landet i Københavns Lufthavn.

Det skete angiveligt kort før klokken 13 i dag, hvor Ekstra Bladet var til stede. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) bekræfter, at Britta Nielsen og en anden sigtet i sagen er landet i Danmark, og at de nu er i politiets varetægt.

Ifølge Ekstra Bladet blev hun fulgt ind i lufthavnen af dansk politi.

Britta Nielsen blev 5. november anholdt i en lejlighed i den sydlige del af den sydafrikanske hovedstad, Johannesburg.

I går besluttede en dommer i byen at løslade Britta Nielsen, så hun kunne tage hjem til retsforfølgelse i Danmark.

Britta Nielsen er mistænkt for at have svindlet sig til mindst 111 millioner kroner gennem sit arbejde i Socialstyrelsen, hvor hun blandt andet havde ansvar for at udbetale penge fra satspuljemidlerne. Britta Nielsen har formelt ikke været gennem en egentlig udleveringssag, men har fået mulighed for at rejse hjem til Danmark frivilligt. Hun har i den forbindelse accepteret, at sigtelserne mod hende kan blive udvidet.

Britta Nielsens danske forsvarsadvokat, Nima Nabipour, sagde tidligere i dag til TV 2 News, at hans klient ikke flygtede til Sydafrika, sådan som det ellers har været beskrevet i flere medier. Men hvorfor hun så opholdt sig i Johannesburg, ønskede han ikke at forklare. Det vil Britta Nielsen gerne selv fortælle om til en dommer, forklarede advokaten.

Socialstyrelsen meldte Britta Nielsen til politiet for omkring halvanden måned siden, efter at hun selv havde meldt sig syg. Kort herefter blev hun efterlyst internationalt.

Udover Britta Nielsen, der er hovedmistænkt i sagen, er tre andre desuden sigtet for hæleri af særlig grov karakter. En af de tre sigtede, en mand, opholdt sig også i Sydafrika og er også blevet anholdt og løsladt igen med henblik på at tage til Danmark for at blive retsforfulgt. Og han er i dag ankommet til Danmark sammen med Britta Nielsen. Der er navneforbud i sagen mod den sigtede mand. Han er sigtet for at have modtaget penge, jordlodder og ejendomme til en samlet værdi af mindst 3,6 millioner kroner.