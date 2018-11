Danske soldater om udsigten til at blive udstationeret: Det ville jo være underligt at være professionel soldat og sige, at jeg kun vil være det for sjov De danske soldater, som deltog i den største Nato-øvelse siden Den Kolde Krig, fik stor mediebevågenhed under øvelsen. Særligt fordi russerne har lavet en modøvelse ud for Norges kyst.

Emil Wolfhagen, 25 år, sergent

Foto: Perry MacLeod Jensen Emil har endnu ikke været udstationeret endnu. Han synes, det vil være underligt at være professionel soldat, hvis man ikke vil i krig.

Emil har endnu ikke været udstationeret endnu. Han synes, det vil være underligt at være professionel soldat, hvis man ikke vil i krig. Foto: Perry MacLeod Jensen

Hvorfor meldte du dig til forsvaret?

»Jeg var værnepligtig i Haderslev, hvor jeg blev bidt af det og kom på sergentskole. Særligt for os sergenter er der meget frihed under ansvar. På en kampvogn er vi fire besætningsmedlemmer, og det er os sergenter, der selv er kommandør på kampvognen og bestemmer over alt«.





Hvad har du lært af at være heroppe?



»Jeg kan mærke, at jeg er blevet meget mere ansvarsfuld. Jeg går meget mere op i, hvordan vi gør tingene, og at de bliver løst på en ordentlig måde. Når vi arbejder med en besætning på kun fire mand, får du et meget tæt forhold til de tre andre, og det er jo dig som kommandør, der har ansvaret for deres velbefindende. Det er en udvikling, der gælder for hele min tid i Forsvaret, men på sådan en øvelse kan jeg bruge den udvikling og udfordre den. For de fleste af os, er det første gang, vi er på så lang en øvelse, der varer tre uger. Her føler jeg et større ansvar for at skulle holde fokus i lang tid«.

»Man lærer også en del af at være fire mennesker, der sidder så tæt sammen, mange timer om dagen på en bil. Ofte kan det ske, at vi holder i den samme stilling i lang tid. Det kan blive sent på aftenen, hvor man bare holder derude. Så får man snakket om alt mellem himmel og jord«.

En af de store nyheder om øvelsen har været, at russerne også har lavet en øvelse. Er det noget I, har talt om?

»Man taler jo altid en lille smule om det. Nede på vores niveau er det ikke noget, der bekymrer os synderligt. Det er jo ikke vores niveau at skulle tænke de store tanker, og vi har det bedst med at løse den opgave, vi er gode til. Så lader vi nogle andre om at sige og gøre de andre ting«.

Tænker du, at skal udstationeres?

»Jeg har ikke været udstationeret endnu, men det kan sagtens være, at jeg skal det, og det har jeg det fint med. Det ville jo være underligt at vælge at være professionel soldat i en kamptropsenhed og sige, at jeg kun vil være det for sjov. Jeg synes, det vil være forkert at bruge en masse skattekroner på at have det sjovt og ikke bruge min træning på det, som er meningen. Så har man spildt alles tid«.

Hvor kan du forestille dig at blive udstationeret?

»For os lyder det højst sandsynligt som Kabul (i Afghanistan, red.), hvor vi skal ned næste år, men det er ikke helt fastlagt, hvem der skal afsted endnu. Men lige nu er der ikke nogen udsendelser for kampvogne, og man vil jo gerne vil prøve at komme ud med, det man har trænet og som man egentlig er ansat til«.

FAKTA Trident Juncture Natos største militærøvelse siden Den Kolde Krig. Omkring 50.000 soldater deltager, og øvelsen foregår både til vands, til lands og i luften. Øvelsen skal simulere, at et Nato-land er blevet angrebet i et vinterklima. Fjenden er en »fiktiv aggressor«, men eksperter siger, at det skal forestille Rusland. Russerne har sideløbende annonceret tre øvelser lige uden for Norges kyst. De har dog ikke affyret nogen skud.

Malou Arent, 24 år, overkonstabel

Foto: Perry MacLeod Jensen Malou Arent var ikke så overrasket over, at Rusland pludselig igangsatte en øvelse ud for Norges kyst, mens Nato var i gang med sin store øvelse.

Malou Arent var ikke så overrasket over, at Rusland pludselig igangsatte en øvelse ud for Norges kyst, mens Nato var i gang med sin store øvelse. Foto: Perry MacLeod Jensen

Hvorfor meldte du dig til Forsvaret?

»Min far var i Hjemmeværnet i omkring 20 år, så han har altid siddet derhjemme og fiflet med hans gevær og sådan nogle ting, inden han skulle på øvelse. Da jeg var 15 år, var jeg i praktik på Skive Kasserne ved ingeniør-regimentet, hvor jeg gør tjeneste nu. Der faldt femøren fandeme. Det var bare, det jeg skulle. En måned før jeg blev 18, var jeg til session. Det med at læse i gymnasiet var da meget spændende, men det var ikke der, hvor min interesse lå. Jeg ville gerne ud og lave noget, opleve noget og se nogle ting«.

»Det føltes som om, at vi alle sammen var ens. Samtidig kunne jeg godt lide det her autoritetssystem. Der er klare roller, det er lidt firkantet, og det passer mig sgu godt«.

Har du været udstationeret?

»Nej, desværre. Jeg har min første udsendelse til februar, hvor jeg tager til Kosovo i tre måneder som kontorhjælper, så det bliver fedt«.

Hvad har du lært personligt af at være heroppe?



»Det er ikke den første udlandsøvelse, jeg er på, så det er ikke fordi, det her er en kæmpe eye opener. Men jeg får mulighed for at udvikle mine kvalifikationer sammen med en dygtig kører i et udfordrende terræn«.

Når I er heroppe, hvor meget følger i med i nyhederne om øvelsen?

»Når vi engang imellem lige kan stikke hovedet og telefonen ud af bilen og fange noget 4G, kan vi se, at der da kommer en del omtale. Både i nyhederne og på Facebook. Så vi følger lidt med i forhold til, hvad der sker, og når der lige kommer en sms fra mor«.

En af de store nyheder under øvelsen har været, at russerne også har lavet en modøvelse tæt på Norges kyst. Er det også noget, I snakker om?

»Nej, faktisk ikke så meget. Jeg tror ikke, der var nogle af os, der kunne blive overrasket over det. Det er lidt noget show of force (magtdemonstration, red.). Jeg deltog også i Trident Juncture i 2015, da det var i Spanien. Dengang fik vi også at vide, at det handler om at vise, hvad Nato kan, og hvor hurtigt vi egentlig kan gøre det, når der er behov for det. Så jeg vil sige, at jeg ikke er overrasket, hvis Putin skulle spille lidt med musklerne«.

Niclas, 23 år, overkonstabel og sygehjælper

Foto: Perry MacLeod Jensen Niclas vil gerne ud i det grænsesøgende områder, hvor han kan lære sig selv at kende.

Niclas vil gerne ud i det grænsesøgende områder, hvor han kan lære sig selv at kende. Foto: Perry MacLeod Jensen

Har du været udstationeret?