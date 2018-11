37-årig efterlyses for dødsvold mod mor til tre

Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser den 37-årige Kamran Khan, som mistænkes for at have begået vold mod sin hustru, så hun døde.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Overfaldet fandt sted i familiens hjem i Osted ved Lejre 2. oktober, hvor de på det tidspunkt boede sammen med deres tre fælles børn. Børnene er fire, 15 og 16 år.

Kvinden blev i en ambulance samme dag bragt til et sygehus med skader efter vold. Senere samme dag afgik hun ved døden.

Hun blev 34 år.

Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser den 37-årige Kamran Khan med bopæl i København i en sag om vold med døden til følge. Han er mistænkt for at have forøvet vold mod sin 34-årige hustru den 2. oktober 2018 i familiens hjem i Osted, hvor de på det tidspunkt boede sammen med deres tre fælles børn.

Politiet skriver i meddelelsen, at det siden 2. oktober har eftersøgt Kamran Khan som mistænkt i sagen. Politiet har løbende været i dialog med hans forsvarer.

Kamran Khan har ifølge politiet trods flere aftaler om at melde sig selv valgt at udeblive.

Efterlyst med navn og billede

Derfor har politiet valgt at efterlyse manden, så han kan blive sigtet og fremstillet i grundlovsforhør for vold med døden til følge.

Politikommissær Kim Løvkvist fra Midt- og Vestsjællands Politi fortæller, at en obduktionsrapport peger på, at kvinden blev udsat for vold gennem flere år.

»Vi bygger det på resultatet af den obduktionserklæring, vi har fået fra Retsmedicinsk Institut, som beskriver skader fra vold gennem flere år, tror vi«.

»Så det vil vi rigtig gerne tale med mistænkte om«, siger politikommissæren.

Han ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvilken form for vold manden har udsat kvinden for.

Ifølge politiet har den mistænkte mand bopæl i København, men politiet har ikke nogen idé om, hvor han befinder sig.

Politiet efterlyser ham med navn og billede.

Han beskrives som: 37 år, født i Pakistan, 181 centimeter høj, kraftig af bygning, brune øjne. Han har disse særlige kendetegn: Ovalt ar på venstre kind under øjet og tribal tatovering på højre håndryg.

Hvis man har oplysninger om den efterlyste Kamran Khan, kan man kontakte Midt og Vestsjællands Politi på telefon 4635 1448 eller via nærmeste politi på telefon 114.

Lejre Kommune har siden sagens opstart taget sig af parrets tre børn.

