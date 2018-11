Inger Støjberg: Jeg er en ægte liberal

Jan E. Jørgensen fortæller i sin bog, at han mødte en ung kvinde med mørk hud på en festival. Hun var glad for det, han sagde, men kunne ikke stemme Venstre på grund af sin hudfarve. Han er bange for, at Venstre er gået i en retning, hvor det kan opfattes som et parti, der støder nye danskere fra sig?

»Jeg tror, man skal passe på med at drage sådan nogle slutninger ud fra en enkelt gæst på en festival. Jeg kommer der selv tit. I øvrigt er jeg simpelthen ikke enig i den slutning«.

Ingen har noget mod, at der bliver stillet krav. Det er vel din kage, smykkeloven, burkaloven, kravet om håndtryk og den slags, der gør, at der kan danne sig sådan en opfattelse«?

»Så lad os tage dem alle sammen«.

Håndtrykket

Håndtrykket?

»Når man vil være dansker, skal man skrive under på, at man vil efterleve grundloven. Det, synes jeg, er et rigtig godt princip. Hvor skal det foregå? Ved en grundlovsceremoni. Fint. Hvordan skal den afholdes? Man skal selvfølgelig opføre sig respektfuldt overfor det, man har stræbt for at blive en del af. Så kommer diskussionen om håndtrykket op under selve forhandlingerne. Socialdemokraterne presser mig helt vildt for at skrive under med det samme. Jeg synes, det er en glimrende idé, men siger, at jeg bliver nødt til at undersøge, om det er lovmedholdigt i forhold til religionsfriheden og Grundloven. Det undersøger vi, og nu skal der gives håndtryk. Det kan jeg ikke se det uliberale i. I Danmark giver vi hånd, og vil man være dansk, så giver man hånd. Det er jo heller ikke sådan, at hvis man kommer til et middagsselskab, så giver man hånd til den ene af værterne, men ikke til den anden, fordi hun er en kvinde. Det er så indlysende. Er det symbolpolitik? Ja det er dæleme symbolpolitik, men det er symbolpolitik af en grund. Nemlig, at man siger, man vil være dansker, og at man vil efterleve grundloven. Så skal man selvfølgelig også tage et helt almindeligt dansk ritual til sig, når man hilser«.

Men det er vel ikke noget reelt problem?

»Jeg har mødt adskillige, der ikke vil give mig hånden, fordi de er mænd, og jeg er kvinde. Det er lige nøjagtigt tegn på, at man er salafist, og vil man ikke det, skal man heller ikke være dansker. Det er der heller ingen, der tvinger dem til. De har permanent opholdstilladelse, og de bliver jo ikke smidt ud, fordi de ikke har statsborgerskab«.

Burka og niqab

En del i dit eget parti mener, at det liberale ville være, hvis man tillod, at kvinder gik med niqab. Så ville de ikke modtage arbejdsløshedsunderstøttelse eller kontanthjælp, fordi de reelt ikke var til rådighed for arbejdsmarkedet. Er det ikke en mere liberal løsning?

»Det ved jeg ikke. Der er også det barn, der vokser op i den familie. Hun har en mor, der ikke er en del af det danske samfund. Man kan da ikke sige, at det er bare dit eget problem, for det er kimen til de parallelsamfund, vi ser i dag«.

Er det liberalt?

Man kan tro på Allah, alt det man vil og dyrke ham i sin fritid. Men man skal ikke pådutte mig og andre, hvordan de skal opføre sig

»Nej. Men nogle gange kan det være nødvendigt, hvis man vil forhindre noget, der kan få så stor indvirkning på samfundet. Vi lever i et land, hvor ligestilling er fuldstændig fundamentalt, og du kan ikke finde noget mere kvindeundertrykkende end at gå rundt i en burka eller en niqab. Så er der dem, der siger, at de selv har valgt det. Det kan godt være. Det ændrer bare ikke ved, at man sender et signal om, at ligestilling ikke er noget, vi har i den familie. Man er meget svær at kommunikere med, hvis man går i niqab. I Danmark kan vi se hinanden, og vi kan se hinandens kropssprog«.

Ramadanklummen

Ramadanklummen. Var det nødvendigt? (Klumme i B.T. fra maj i år, hvor Inger Støjberg skriver at hun ikke »vil ikke fratage danske muslimer muligheden for at dyrke deres religion og religiøse højtider, men jeg vil opfordre dem til, at man som muslim holder ferie i ramadanmåneden, så det ikke får en negativ indvirkning på resten af det danske samfund. Gør man det, så respekterer man netop, at religion er den private sag, som det bør være).

»Det mener jeg. Det er et spørgsmål, om man vil indrette sig efter det samfund, man vil leve i. Hvis jeg flytter til Emiraterne, er jeg klar over, at der bliver kaldt til ramadan, og så udgår der et dekret om, at arbejdsdagen er fra 9 til 14. De indretter deres samfund efter den muslimske kalender, lige som vi indretter vores efter den kristne. Det vil sige, at i julen og til påske og pinse arbejder vi mindre eller slet ikke. Hvis jeg flyttede til et land med muslimske skikke, måtte jeg holde min ferie i deres ramadan. Sådan må det også være her. Den dag, hvor jeg skal liste de tre mest mærkværdige spørgsmål, jeg har modtaget, op, så vil det her spørgsmål toppe: Hvis man ikke spiser og drikker i 18 timer, er det så beviseligt, at ens arbejdsevne daler? Ja, det vil jeg jo nok mene. Men jeg kan forstå, at før, der er et eller andet studie på et universitet, som har undersøgt, om det er beviseligt, at ens arbejdsevne svækkes, hvis man ikke spiser og drikker i 18 timer, og det er et par og tyve grader uden for, så er det ikke et lødigt argument. Men der er også noget, der hedder snusfornuft«.

Det kan en gang i mellem virke, som om du sidder og leder efter et eller andet, du kan genere muslimer med, selv om det ikke er et stort problem?

»Hvor ved du fra, at det ikke er et problem? Jeg har fået henvendelser fra mange mennesker, der siger, at de har kolleger, der holder ramadan, og det betyder, at så må de yde ekstra«.

Smykkeloven

I 2016 vedtog regeringen den såkaldte smykkelov. Den betyder, at asylansøgere, der har kontanter, som overstiger et beløb på 10.000 kroner, kan beslaglægges. Det samme gælder værdigenstande med en værdi over 10.000 kroner, mens personlige værdigenstande, som har en særlig affektionsværdi, så som vielsesringe ikke kan beslaglægges. Det stod bare ikke i det oprindelige forslag, som kunne give det indtryk, at Danmark ville tage alle smykker fra asylansøgere på samme måde, som man fratog jøderne deres smykker under Anden Verdenskrig. Forslaget fandt vej til en række avisforsider verden over, og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) blev tegnet som nazist i det store britiske dagblad The Guardian.

Er smykkeloven ikke en lov, der vidner om mangel på historisk viden? Det øjeblik i historien, der betyder, at Danmark kom ud af Anden Verdenskrig med æren i behold, var, da vi reddede jøderne over Øresund. Så kommer du og træder på det øjeblik?

»Noget som både Schweiz, Østrig, og visse tyske delstater også gør«.

Men de reddede ikke jøderne?

»Prøv at hør. Hvis en dansker har penge på bankkontoen, om det så er konfirmationspenge, og man så bliver arbejdsløs og søger om kontanthjælp, så skal du bruge dine egne penge, før du får noget fra staten. Så er det vel fuldstændig fair, at hvis man kommer hertil som flygtning, og man har midler, så bruger du dine egne penge først. Nu blev loven også ændret, og jeg køber ikke argumentet om, at det skal omskrives til noget historieløst. Tværtimod«.

Kagen

Vi ved alle, at vi ikke må slå på nogen, der er mindre end os selv. Er de 50 lys, som du satte i kagen for at markere at regeringen havde foretaget 50 stramninger på asylområdet, og den ’strammetæller’, der findes på ministeriets hjemmeside, ikke at triumfere over mennesker, som hvad enten, de er immigranter eller flygtninge, ikke har det så godt som os andre?

»Sådan ser jeg ikke på det. Jeg ser sådan på det, at jeg skal sørge for, at vi får antallet af asylansøgere ned, og jeg skal sørge for, at dem, der er her, forsørger sig selv og bliver en del af samfundet. Det har vi så gjort via en lang række stramninger, og da vi når til de 50, tænker jeg: Det var en milepæl, og så får jeg lavet en kage og lægger den på Facebook. Man kunne godt have skrevet: Nu har vi gennemført 50 stramninger, og når der kommer færre asylansøgere, så er der flere penge til nærområderne. Det kunne man med rette sige, at vi skulle have skrevet. Men ellers deler jeg selvsagt ikke forargelsen over, at man markerer, når man har nået en politisk milepæl. For mig var det ikke for at hovere, men for at markere, at vi har fået strammet op, som vi gik til valg på at gøre«.

Når Jan E. Jørgensen kalder sin bog ’En ægte liberal’, er det så dig, der er den uægte?

»Det eneste, jeg kan konstatere, er, at hvis man tager udlændingeområdet, så har Jan selv stemt for alle 98 stramninger. Så når det kommer til stykket, har han jo stemt for, og det betyder jo, at partiet står samlet i det her«.

Jyder og københavnere

Inger Støjberg synes ikke, at Politiken er verdens bedste avis. Hun synes, den er et helligt menighedsblad, der benytter alle muligheder for at fremstille hende som fanden selv. Det generer hende normalt ikke. Tvært i mod. Det ansporer hende. I et tilfælde glædede hun sig dog ikke. Det var op til jul i 2015, hvor hun blev tegnet, mens hun pyntede juletræ. På træet var der lys og danske flag. Men der var også en død flygtning.

»Den var over stregen«.

Hvorfor?

»Hvis man har den opfattelse, at jeg hoverer over børn eller voksne, der dør på vejen over Middelhavet, så har man simpelthen en meget forkert opfattelse. Som i meget forkert opfattelse«.

Er der splittelse i Venstre omkring udlændingespørgsmålet?

»Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at der ikke var debat og ofte en meget heftig debat. Men det er der i alle partier, og det er jo fordi, området er ekstremt vigtigt for Danmarks fremtid, og fordi der er utrolig stærke følelser på spil. Det er et område, hvor mange har meget stærke holdninger«.

Er der forskel på, hvordan du bliver mødt i Jylland og i København?

»Det må jeg sige ja til. En gåtur i København kan være en temmelig stor udfordring. Der kan være folk, der råber og spytter og ødelægger mine varer ved at spytte i min indkøbsvogn. En gåtur i Jylland er utrolig hyggelig og dejlig. Der kommer folk hen og siger: Tusind tak fordi du passer godt på Danmark«.