Bundlinjen: Nye tider for dansk finanstilsyn

Har finanstilsynene i Danmark, Letland og Estland har gjort det godt nok i henhold til EU-lovgivningen i forbindelse med hvidvaskskandalen i Danske Bank? EU-Kommissionen pålagde torsdag Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, EBA, at undersøge netop dét spørgsmål. Det er første gang, at den europæiske vagthund er blevet bedt om den slags.

Der har været kritik af tilsynets indsats i sagen, men det kan af gode grunde ikke undersøge sig selv. Nu får vi en EU-undersøgelse, som vil være med til at placere tilsynsansvaret for, at en stor del af 1.500 mia. kr. blev hvidvasket i Danske Bank. Det vil betyde et ekstra pres på ressourcerne i Finanstilsynet, som i forvejen er stærkt belastede.

EU-kommissæren for det retlige område, Vera Jourova, kaldte Danske Banks hvidvaskskandale for »chokerende«, da hun bebudede undersøgelsen. Skandalen kan blive større, hvis der kommer nyt fra Letland.

Men før forventningerne til resultatet skrues alt for højt op, er det vigtigt at vide, at EBA i dag er en mindre institution med få ansatte. Der arbejder færre end 200 i hovedkvarteret i London, betydelig færre end i Finanstilsynet i Danmark. Kun ganske få arbejder med hvidvask, og EBA kan ikke udstede bøder.

Hvis undersøgelsen viser, at Finanstilsynet i Danmark ikke har efterlevet EU’s lovkrav, kan der komme et juridisk efterspil, men sanktionen vil først og fremmest være politisk. Finanstilsynets omdømme vil lide skade.

Banktilsyn i topklasse

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) sagde fredag til Politiken, at Danmark skal have en bankkontrol i europæisk topklasse, og Finanstilsynet skal omkring årsskiftet levere to redegørelser til ham. En med en vurdering af, om Danske Banks topledelse kan stilles til ansvar for at have givet Finanstilsynet urigtige oplysninger i hvidvaskskandalen. Den anden med Finanstilsynets eget bud på, hvordan og hvor meget tilsynet skal oprustes.

Begge redegørelser bliver interessante. Finanstilsynet har ikke direkte beskyldt Danske Banks ledelse for at lyve, men udtalt, at Danske Bank ikke har ruttet med sandheden. Da banken er forpligtet til at komme med alle relevante oplysninger, kan det samlede indtryk af oplysningerne være urigtigt. Svaret fra Finanstilsynet vil givetvis også interessere Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet.

Den anden redegørelse om Finanstilsynets ressourcebehov er højaktuel. Finanstilsynet har foreløbig modsat sig en større udvidelse af personalet med henvisning til, at tilsynets behov er relativt få, men bedre lønnede specialister. Næppe nogen på Christiansborg vil modsætte sig, hvis erhvervsminister Rasmus Jarlov foreslår, at de skal gøre begge dele.

På længere sigt vil en politisk beslutning om at gå med i den europæiske bankunion frigøre ressourcer i Finanstilsynet til at bekæmpe hvidvask. Ansvaret for det almindelige tilsyn med de største finansielle institutioner i Danmark vil nemlig overgå til Den Europæiske Centralbank. Det siges ofte, at Danske Bank er for stor til Danmark, og det er ikke helt forkert.