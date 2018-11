Eksperter vurderer svensk samtykke til voldtægt: Er det en tiltrængt oprejsning til offeret - eller vil uskyldige blive dømt?

Det siger den svenske lov

Den ny svenske lov definerer ikke, hvori et samtykke til sex præcist skal bestå. Men den beskriver, at frivilligheden kan komme til udtryk gennem ord, handling eller på anden måde, og at frivilligheden skal bedømmes ud fra situationen som helhed.

Antagelsen er også, at den som deltager frivilligt i en seksuel handling på den ene eller anden måde vil give udtryk for det, og at, hvis personen ikke gør det, er der ikke tale om frivillig sex.

Det betyder, at en person, som er passiv under et samleje, ikke samtykker. Vil man have sex med en passiv person, har man et særligt ansvar for at sikre sig, at vedkommende alligevel vil.

