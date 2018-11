Kriminalforsorg om strafceller: Vi skal gøre noget ved det Nye tiltag i det disciplinære strafsystem er på vej.

Direktør for Kriminalforsorgen Thorkild Fogde erkender, at der er sket en »markant« stigning i brugen af strafcelle i landets fængsler.

»Der er sket en stigning i ikke blot de kortere anbringelser, men især i de lange anbringelser på to til fire uger, og vi skal gøre noget ved problemet. Jeg er heller ikke sikker på, at vi får den virkning, som vi ønsker. Så der er behov for en reform af systemet«, siger han.

Ifølge flerårsaftalen for Kriminalforsorgen skal et udvalg gennemføre et eftersyn af disciplinærstraffe og administrative reaktioner i fængsler og arresthuse. Udvalgets arbejde og forslag skulle have ligget færdigt medio 2018, men vil blive præsenteret for justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og forligskredsen bag aftalen i løbet af den kommende uge.

Thorkild Fogde vil ikke på forhånd gå i detaljer med, hvad udvalget vil foreslå, men der vil blive tale om ændringer på tre områder, siger han.

»Hvis ikke der er effekt af en sanktion, kan man jo overveje andre former, for formålet er, at de interne regler bliver overholdt. Men det er ikke et formål at give nye straffe oven i den straf, man allerede afsoner«, siger direktøren.

»Udvalget peger også på, at sanktionssystemet er meget forskelligt. Hvis man sidder i åbent fængsel, er en uge i strafcelle en ganske mærkbar reaktion. Sidder man i et arresthus, hvor man i forvejen er lukket inde 23 timer i døgnet, så kan man diskutere, hvor meget forskel der er på at sidde låst inde i egne celle eller i strafcellen. Derfor peger udvalget på, at vi kan dosere sanktionerne, så de får den virkning, vi gerne vil have. Vi skal formentlig over i et mere gradueret system, hvor man måske bruger en type sanktion i de åbne institutioner, en anden type i arrestsektoren og en tredje type i de lukkede fængsler«.

Et tredje element er proportionerne i sanktionerne, påpeger Thorkild Fogde.

»Der i dag ikke nødvendigvis en fornuftig balance mellem den sanktion, du får for at have et stikvåben, og sanktionen for en mobiltelefon. Det skal helst være som ude i samfundet, at de groveste overtrædelser også giver de groveste straffe«, siger han.

Ventekø til strafcelle

Ifølge straffuldbyrdelsesloven skal fængslerne sanktionere. Dermed er de ansattes skøn i konkrete situationer sat ud af kraft. Ifølge Thorkild Fogde er det for tidligt at sige noget om, hvad udvalget vil anbefale på dette område.

»Vi vil gerne have, at der er plads til et individuelt skøn, for det er trods alt betjentene, der står med de indsatte, som bedst ved, hvad der skal til. Der er dog nødt til at være nogle grænser, for jeg kan ikke acceptere, at man slipper med en advarsel i Nordjylland og så får en strafcelleanbringelse på Falster. Der er behov for en juridisk oprydning i det her system«, siger han.

Der er også ventekø til strafcelle, nogle steder op til flere uger?



»Korrekt. Hvis der går for lang tid fra forseelsen til dommen, er den opdragende effekt mindre, så der skal vi også have bedre effekt«.

FN’s torturkomité siger, at Danmark bør afskaffe isolation som disciplinærstraf. Er det ikke flovt, at Kriminalforsorgen stadig praktiserer det?

»Vi holder os inden rammerne af de internationale anbefalinger, og Kriminalforsorgen bryder ikke regler hverken nationalt eller internationalt. Men jeg er optaget af at have et system, der virker«.