Live: Følg grundlovsforhør af den svindel-sigtede Britta Nielsen Britta Nielsen fremstilles klokken 10 i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg.

Hovedpersonen i svindel med et stort millionbeløb i Socialstyrelsen fremstilles i dag i et grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg.

Efter en måned på flugt ankom Britta Nielsen fredag med et fly til Danmark, hvor anklagemyndigheden ønsker hende varetægtsfængslet for at have svindlet sig til op imod 111 millioner kroner, som skulle være gået til nogle af samfundets svageste.