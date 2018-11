Ejendomsmæglere: Udsigt til billigere lejligheder i København næste år Priserne på ejerlejligheder i København vil falde i det kommende år. Det vurderer en stor del af de adspurgte ejendomsmæglere i en undersøgelse lavet af Danske Ejendomsmæglere.

Ordet ’boligboble’ har siden finanskrisen i 2007 kunnet få boligejere rundt om i landet til at spile øjnene op. Og ordet har også været nævnt jævnligt i de danske medier de seneste år, da eksperter længe har frygtet, at de stigende priser på lejligheder i København gemte på netop en boligboble.

Men den bekymring kan man måske godt skrue en anelse ned for. For de stigende priser på ejerlejligheder er stagneret i løbet af 2018.

Og i en rundspørge lavet af Dansk Ejendomsmæglerforening vurderer 76 procent af ejendomsmæglerne, at priserne på ejerlejligheder i Københavns og Frederiksbergs Kommune vil blive lavere næste år. Det samme gør sig gældende i Aarhus Kommune, hvor 71 procent tror på lavere priser for ejerlejligheder.

Direktøren i Dansk Ejendomsmæglerforening, Ole Hækkerup, mener, at de begrænsninger, som Folketinget indførte i starten af 2018 for lånetyper i forbindelse med boligkøb, og usikkerheden om de nye offentlige ejendomsvurderinger, som bliver udskudt fra 2019 til 2020, ligger til grund for udviklingen.

»Særligt i hovedstadsområdet skaber de kommende nye vurderinger en vis usikkerhed i markedet, som naturligvis slår igennem på priserne. De forventelige højere ejendomsvurderinger øger skatteudgiften og dermed boligudgiften for boligejerne«, siger Ole Hækkerup til Berlingske.

Begrænsningerne fra Folketinget består blandt andet af et krav om en fem procents udbetaling i forbindelse med boliglån og indførelse af lånerestriktioner på de mest risikable lån i Aarhus og København.

Det kan komme køberne til gavn ifølge Birgit Daetz, som er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

»Hvis ejendomsmæglerne får ret, vil der være mange sælgere, der ikke kan få den pris, som de havde drømt om, og det styrker købernes forhandlingsposition«, siger Birgit Daetz til Berlingske.

Rundspørgen fra Dansk Ejendomsmæglerforening er baseret på svar fra 529 ejendomsmæglere. De har enten kunne svare, at priser bliver lavere, uændrede eller højere i det kommende år.