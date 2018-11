Analyse: Mørklægningsminister Papes paradoksale kamp for åbenhed Et politisk flertal vil i demokratiets navn lempe offentlighedsloven og bekæmpe mørklægning i dansk politik, men alligevel sker der intet. Offentlighedsloven består – men hvorfor egentlig?

Der skete noget besynderligt i Folketingssalen i denne uge.

Tirsdag var der lagt i kakkelovnen til en omgang åbenhedsdebat om den evigt udskældte offentlighedslov.

Et bredt politisk flertal bestående af Enhedslisten, Alternativet, Radikale, SF, Konservative, DF og LA var alle enige: offentlighedslovens mørklægningsparagraffer skal i demokratiets navn stækkes, så borgere og presse i Danmark får bedre mulighed for at kigge magten i kortene.

Men pludselig stod de der og kiggede på hinanden, mens den paradoksale situation foldede sig ud for øjnene af dem. Havde det været enhver anden lov, var politikerne stoppet med at snakke og havde i stedet sat embedsmændene i gang med at skrive et lovudkast. Men de 7 partier, der råder over næsten 100 mandater, magter af forskellige hensyn ikke at gøre det, de siger, de alle vil.

I stedet kastede justitsminister Pape håndklædet i ringen og sagde, at der ikke ville ske noget på denne side af et valg. Han er bundet af et forlig, som giver S og V vetoret i denne valgperiode, men det forhindrer ham ikke i at lave en politisk aftale med de øvrige partier, der først gælder efter et valg.

Ingen over Folketinget lyder en ældgammel frase som bekendt. Så hvad i alverden er det, der foregår? Hvad venter partierne på?

Papes fiasko

Svaret skifter form, alt efter hvilket parti vi sætter under lup.

Socialdemokratiet og Venstre venter på, at debatten dør ud. De har ingen aktier i folketingsflertallets plan og går efter at gøre det så besværligt som muligt i forhandlingslokalerne.

Enhedslisten, Alternativet, SF og Radikale har for længst gjort deres stilling op, men kræver et lovforslag, der lemper tre omstridte bestemmelser – paragrafferne 22, 24 og 27 – der kan mørklægge interne advarsler samt kommunikation mellem ministerier og styrelser.

Så er der Konservative, LA og DF tilbage, som alle ønsker mere åbenhed. Men de tre partier tager på forskellig vis interne hensyn, som blokerer for et gennembrud.

Konservatives formand, justitsminister Søren Pape Poulsen, gjorde selv et opgør med offentlighedsloven til sit personlige projekt, da han som partiformand i 2015 havde indset, at der ikke var plads til K i regering. Så da han blev justitsminister – og dermed minister for offentlighedsloven – var forventningerne store i det resterende Folketing. Nu kunne opgøret for alvor indledes. Lige lidt hjalp det.

Først blev Pape overdynget med stakkevis af notater med advarsler om al den ulykke, som en tilbagerulning ville medføre. Langsomt begyndte han selv at bruge de udskældte paragraffer i forskellige penible sager. Dernæst fandt Pape ud af, at hans vælgere ikke gik så meget op i det alligevel, og derfor kunne han bruge kræfter på andre ting. Opgøret udeblev, i takt med at K-formanden satte sig til rette i det mest mørklagte ministerium af alle, og i denne uge måtte ’mørklægningsminister’ Pape gå til bekendelse.

»Det giver ingen mening at gå videre«, lød det fra Pape, der hellere vil vente på, at alle er enige – herunder S og V – end finde en løsning, som kan gennemføres efter et valg, sammen med de partier, han tidligere stod skulder ved skulder sammen med.