Produktive bævere volder kvaler for jyske skovejere Skovbruget efterlyser plan for forvaltning af bævere, som i stigende grad giver problemer for jyske lodsejere.

En voksende bestand af bævere er blevet et stigende problem for skovbruget.

Det forklarer Peter Arnold Busck, der er medlem af bestyrelsen i Dansk Skovforening.

»Vi er ved at undersøge det. Men vi har endnu ikke overblik over omfanget af beskadigede arealer og det eksakte beløb, der drejer sig om. Men vi kan se, at det er et stigende problem, fordi bæverne spreder sig fra det oprindelige udsætningsområde omkring Klosterheden«, siger Peter Arnold Busck.

Omkring 200 bævere

I 1999 blev 18 bævere genudsat i Klosterheden Statsskovdistrikt i Nordvestjylland.

Bæveren blev ellers udryddet af jægere i Danmark for over 1000 år siden. Med genindførelsen af bæveren var ambitionen at skabe en mere varieret natur langs vandløbene.

Naturstyrelsen har tidligere skønnet, at de 18 bævere nu er blevet til 200. Spørger man Dansk Skovforening er tallet snarere 250.

Problemet er, at bæveren ikke nøjes med at boltre sig på de statslige arealer. Private lodsejere mærker i stigende grad bæverens tilstedeværelse.

»Det gør de, fordi bæveren gnaver i træer, der senere skulle blive til tømmer. Desuden skaber de dæmninger, der betyder, at vandstanden hæves op til en halv eller en hel meter. Det kan så overrisle produktionsarealer, der før var tørre«, siger Peter Arnold Busck.

Han efterlyser en forvaltningsplan for bæver, som indeholder retningslinjer for, hvordan gnaveren skal håndteres.

Landets første bæver-retssag

En af de lodsejere, der har problemet helt inde på livet, er Find Andersen-Fruedahl. Han bor nær Klosterhede Plantage mellem Holstebro og Lemvig.

Sidste år anlagde han danmarkshistoriens første retssag om kompensation for bæverskader.

Han endte med at tabe sagen. Nu afventer han så, at sagen behandles i landsretten.

»Jeg mener, at Danmark er for lille til at huse bævere. De raserer private haver og ødelægger brinkerne langs vandløb«, siger Find Andersen-Fruedahl.

Naturstyrelsen har sat et strømførende hegn op ved et vandløb, der passerer hans arealer. Men det har ikke løst problemet.

»Det har bare ført til, at bæveren nu holder til i en af mine søer og har gravet kanaler under jorden ud til vandløbet«, siger den vestjyske lodsejer.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) oplyser til TV2, at en bæverhandlingsplan er under udarbejdelse.

Det har lørdag ikke været muligt for Ritzau at få en uddybende kommentar fra ministeren.

ritzau