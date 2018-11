Politi: 28-årig dræbte kvinde med kniv og forsøgte at partere liget En mand er søndag blevet fremstillet i et grundlovsforhør i en makaber drabssag fra Nordjylland.

En 28-årig mand er søndag blevet varetægtsfængslet i fire uger i en makaber drabssag i Hadsund.

Det skriver Randers Amtsavis og Ekstra Bladet, der var til stede ved grundlovsforhøret i Aalborg.

Manden sigtes for at have dræbt en 40-årig kvinde med kniv og derefter forsøge at partere liget.

Den dræbte er en 40-årig kvinde fra Viborg. Hendes pårørende er blevet underrettet.

De nærmere omstændigheder i sagen kendes ikke. Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, så det vides heller ikke, om de to kendte hinanden.

Det var fundet af kvindeliget i en garage på Nørregade i Hadsund, der fik politiet til at indlede en større efterforskning søndag formiddag.

Ifølge Ekstra Bladet fremgår det ikke af sigtelsen, hvor langt parteringen af offeret kom, inden den 28-årige blev anholdt kort før klokken fem søndag morgen.

Men ifølge sigtelsen skete drabet cirka klokken 04.20.

Manden nægter sig skyldig.

Kendelsen om varetægtsfængslingen blev ikke kæret af manden.

Randers Amtsavis skriver, at dommeren besluttede, at den sigtede skal mentalundersøges.

Politiet modtog anmeldelsen telefonisk fra en person. Politiet har dog ikke ønsket at sige, hvem anmelderen var.

ritzau