To personer reddet ud af brændende hus – en tredje person er død

En mand har mistet livet i forbindelse med en brand i en ejendom i Nordvestsjælland.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til TV Øst tidligt mandag morgen.

Politiet fik anmeldelsen om branden i en etageejendom på Nørregade 13 i Hørve klokken 05.02.

Politiet oplyser, at der har været tre personer, som ikke kunne komme ud af bygningen på grund af røg. Mens de to blev reddet, døde den tredje.

Brandvæsenet arbejdede tidligt mandag morgen på at slukke flammerne. Senere skal politiets teknikere gennemgå brandtomten for at afgøre årsagen til branden.

ritzau