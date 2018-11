Pjæk eller? Her er fire årsager til højt skolefravær Når folkeskoleelever ikke kommer i skole, kan det blandt andet handle om vikartimer, der ikke giver mening, siger forsker.

Eleverne i folkeskolen har i gennemsnit knap 12 fraværsdage på et skoleår, viser tal fra Undervisningsministeriet. På nogle skoler er eleverne i snit væk 20-25 dage på et skoleår. Noget handler om influenza og anden sygdom. Derudover kan man tale om fire andre typer fravær, fortæller professor i psykologi på Aarhus Universitet Mikael Thastum, der blandt andet forsker i fravær i folkeskolen.

1Skolevægring/skolefobi, som betyder, at børn af psykosociale årsager har svært ved at komme i skole. De er bange, nervøse og føler sig stresset og har måske problemer derhjemme. Det en type fravær, hvor der er mange forskellige grunde til, at det er ubehageligt at være i klassen.

2Den anden type fravær er pjækkeri; eleven foretrækker at være derhjemme eller sammen med vennerne.

3En tredje type er forældreinitieret fravær. Det kan skyldes, at forældrene er ligeglade med skolen, ikke kan tage sig af barnet og få det af sted om morgenen, eller at de har brug for, at barnet er hjemme hos dem.

4Den sidste er skoleinitieret fravær, hvor det er noget i skolen, der gør, at barnet ikke kommer i skole. For nogle lærere kan det være en lettelse, at de børn, der forstyrrer de andre i undervisningen, ikke er til stede i timerne. Så lærerne gør måske ikke så meget for at få dem til at komme. En anden grund kan være vikarer, hvis udbredelse er et kæmpe problem på mange skoler. Det kan være frustrerende for børnene, hvis de tit har vikar, for det kan virke meningsløst, og som om de ikke lærer noget.