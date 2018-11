Hjerneflugt fra udflyttet styrelse kan øge ventetiden i patientklagesager Blot 6 af 126 medarbejdere har valgt at flytte med Styrelsen for Patientklager til Aarhus. Regeringen og DF maner til besindighed.

I dag skal patienter vente i snit knap 13 måneder på at få afgjort en klagesag. Som konsekvens af udflytningen af Styrelsen for Patientklager fra hovedstaden til Aarhus risikerer ventetiden at blive endnu længere.

Altinget skriver mandag, at 90 af styrelsens medarbejdere har sagt farvel efter regeringens beslutning om at udflytte styrelsen. 30 andre har sagt ja til at pendle i en overgangsperiode, før de stopper. Kun fire medarbejdere og to ledere har sagt ja til at følge permanent med til Aarhus.

»Det er klart, at det betyder rigtig meget at få en afklaring, når man har klaget over en behandling. Vi rekrutterer massivt for at få nye medarbejdere og lære dem op, men vi vil ikke gå på kompromis med kvaliteten af sagsbehandlingen, og derfor kan jeg ikke udelukke, at ventetiden vil blive længere«, siger Lizzi Krarup Jakobsen, direktør i Styrelsen for Patientklager, til Altinget.

Håndteringen af patientklager og ankesager i sundhedsvæsnet lå tidligere under Styrelsen for Patientsikkerhed. I forbindelse med regeringens første udflytningsrunde i 2015 blev 80 af styrelsens årsværk flyttet til Aarhus. Med regeringens anden udflytningsrunde blev alle opgaver med at håndtere klager og ankesager flyttet til Aarhus under Styrelsen for Patientklager med virkning fra 1. juli 2018.



De samme fejl vil blive gentaget

Organisationen Danske Patienter frygter, at ventetiderne vil stige yderligere og måske helt op til to år.

»Det er dybt, dybt alvorligt, hvis ventetiden på klagesager stiger«, siger direktør i Danske Patienter, Morten Freil, til Altinget.

»Langt de fleste af de patienter, der klager, gør det for at sikre sig, at andre ikke bliver udsat for samme fejl. Patientklager er en af de vigtigste kilder til læring i sundhedsvæsenet. Men hvis der går to år, før sagen er afsluttet, vil det jo betyde, at flere bliver udsat for de samme fejl«, fortsætter Morten Freil.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) mener, at en forlænget sagsbehandlingstid er en forventet afledt effekt af udflytningen; en »overgangsperiode«, som regeringen hele tiden har gjort opmærksom på.

»Det er uomgængeligt, at der vil være en periode med længere sagsbehandlingstid, når man har et større medarbejderskift, og man samtidig ikke må gå på kompromis med kvaliteten. Med alle de dygtige og engagerede medarbejdere, som nu er blevet ansat i den nye styrelse, er jeg da også sikker på, at det nok skal lykkes at komme ned på en sagsbehandlingstid, som vi kan være tilfredse med«, siger hun i en skriftlig kommentar til Altinget.

DF: Mal ikke fanden på væggen

I Dansk Folkeparti, der bakker op om regeringens udflytningspolitik, forventer sundhedsordfører Liselott Blixt, at ventetiden i løbet af få måneder efter udflytningen vil blive normaliseret.

»Jeg synes ikke, man skal male fanden på væggen, fordi personalet ikke flytter med. Jeg vil tro, at der i en kort periode måske kan komme et par ekstra måneders ventetid, men det nye personale vil jo være med til at tage fat om sagsbunkerne. Jeg er ikke så bekymret, men vi vil da holde øje med sagsbehandlingstiderne«, siger Liselott Blixt.

I det her tilfælde flytter man styrelsen fra én økonomisk stærk by til en anden. Er udflytningen så umagen værd, når det jo forringer den offentlige service?



»Fejlen har jo været, at alting blev bygget op i København. Det gør vi op med nu, og vi står stadig ved, at det er en god idé at flytte statslige arbejdspladser ud fra københavnsområdet«, siger DF’s sundhedsordfører.

Direktøren i styrelsen, Lizzi Krarup Jakobsen, siger, at »det går over al forventning« med at rekruttere nye medarbejdere til den nye styrelse i Aarhus.

Styrelsen for Patientklager har også fået sekretariatsbetjeningen for fem nævn: Ankenævnet for Patienterstatning, Abortankenævnet, Det Psykiatriske Ankenævn, Sundhedsvæsenets disciplinærnævn samt Tvangsbehandlingsnævnet.