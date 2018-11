Dronning Margrethe opereret for grå stær 50.000 mennesker opereres hvert år for grå stær. Det er den mest almindelige operation herhjemme.

Dronning Margrethe har i de seneste uger gennemgået laserbehandling for grå stær på begge øjne.

Behandlingen er forløbet planmæssigt, uden bivirkninger og med det ønskede resultat.

Det oplyser kongehuset.

Omkring 50.000 mennesker behandles hvert år for grå stær, og der er tale om den mest almindelige operation herhjemme.

Grå stær er en hyppig årsag til synsnedsættelse hos ældre.

Den 78-årige dronning markerede søndag 100-året for afslutningen på Første Verdenskrig i Aarhus, hvor dronning Margrethe deltog i en mindehøjtidelighed til ære for de omkring 5000 sønderjyder, som faldt under krigen.

Mindehøjtideligheden fandt sted i Mindeparken ved Marselisborg Slot, hvor monumentet for de faldne danskere er placeret.

Her var dronningen flankeret af byens borgmester, Jacob Bundsgaard (S), da hun mødte familiemedlemmer til faldne soldater.

Afslutningsvis lagde dronningen en krans foran monumentet, hvor 4144 faldne, dansksindede sønderjyders navne er indgraveret.

ritzau