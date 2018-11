Vejarbejder er hårdt kvæstet efter påkørsel på motorvej

En vejarbejder er alvorligt kvæstet, men er uden for livsfare, efter at han tirsdag ved middagstid blev påkørt af en bil på Nordjyske Motorvej.

Føreren af bilen stak af til fods efter påkørslen, oplyser politiet, der dog flere gange har været i kontakt med den 30-årige mand.

Ulykken skete på motorvejen ved Indkildevej i det sydgående spor. Den mand, der blev ramt, er 'svært tilskadekommen' og er bragt til Aalborg Universitets Hospital, oplyser Nordjyllands Politi.

Den 53-årige mand fra Nørresundby var ude med en skiltevogn for at etablere en afspærring, da ulykken skete.

Fordi bilisten forsvandt, blev en del betjente sendt ud for at lede efter ham. På et tidspunkt kom politiet dog i telefonisk kontakt med den undvegne.

Den 30-årige mand fortalte, at han ville henvende sig til politiet tirsdag eftermiddag.

»Siden har han henvendt sig igen og fortalt, at han først kommer onsdag. Men vi leder fortsat efter ham, fortæller vagtchef Poul Badsberg fra Nordjyllands Politi sent tirsdag eftermiddag.

ritzau