Soldaternes fagforeningsformand: »Jeg tror ikke, mine medlemmer er voldsomt imponerede over sagerne« De seneste sager om nepotismeanklagede forsvarschefer kalder på en kulturændring, der sikrer mere åbenhed i forsvaret, mener formanden for soldaternes fagforening.

Forsvaret er en arbejdsplads, hvor mange arbejder tæt sammen med gode venner, børn, svigerbørn, kæreste, mand eller kone. Det er som udgangspunkt positivt.

Men der har manglet en bevidsthed om, at når det er sådan, så er chefen også nogle gange nødt til at gå uden for døren, hvis der skal tages beslutninger med direkte betydning for en af hans eller hendes nærtstående.

Sådan lyder det fra Flemming Vinther, formand fra soldaternes fagforening HKKF. Han mener, der skal arbejdes for mere åbenhed i forsvaret.

»Der skal skabes en kultur, hvor det er okay at sige til sin kollega: Skal du overhovedet være til det her møde? Vi skal blive mere bevidste om vores egen position og habilitet, men også om hinandens. Og jo højere, man kravler om på rangstigen, jo mere bevidst skal man være«, siger han.

Fem sager om mulig nepotisme

Den seneste tids sager om mulig nepotisme hos fem forskellige chefer i forsvaret har rejst tvivl om flere lederes dømmekraft og intentioner bag konkrete beslutninger.

Blandt andet er hærchefen under mistanke for på flere forskellige måder at have fremmet sin nuværende hustrus karriere i forsvaret.

Flemming Vinther, formand HKKF

Der har også været rejst spørgsmål i to forskellige sager om henholdsvis forsvarschef, Bjørn Bisserup og departementschef, Thomas Ahrenkiel. Kammeradvokaten udtalte tirsdag kritik af manglende information om mulig inhabilitet for begges vedkommende.

»Jeg tror ikke, mine medlemmer er voldsomt imponerede over sagerne. Det er nogle rigtig ærgerlige anklager, der har været fremme, og jeg håber, vi kan lære af det som system«, siger Flemming Vinther.

Har du tillid til ledelsen i forsvaret?

»Ja, det har jeg, fordi jeg oplever ledelsen i mange forskellige sammenhænge, hvor jeg ikke synes, de optræder på en måde, der giver mig anledning til andet.«.

Kultur er noget af det sværeste at ændre, men det bliver vi simpelthen nødt til. Vi har ikke noget valg Flemming Vinther, formand HKKF

Tror du også dine medlemmer har det?

»Nej. De ser på alle de her sager fra en større distance, og der ser det ikke pænt ud. Det ser nu heller ikke specielt vidunderligt ud fra, hvor jeg står. Det her giver nogle ærgerlige dønninger ud i systemet, det er der ingen tvivl om«.

Kulturen skal ændres

De fem sager vil uden tvivl fører til et øget fokus på habilitet, og hvordan man håndterer det, mener Flemming Vinther. Han er ikke tilhænger af, at der indføres stramme regler for, hvorvidt man eksempelvis som chef kan være kærester med en underordnet flere niveauer ned, som man kender det fra det amerikanske forsvar.

Men det skal være okay at rejse spørgsmål om en kollegas inhabilitet, og så skal der være en kultur, hvor svaret på den slags spørgsmål ikke er »ti stille og sæt dig ned«, understreger Flemming Vinther:

»Kultur er noget af det sværeste at ændre, men det bliver vi simpelthen nødt til. Vi har ikke noget valg. Vi skal blive bedre til at håndtere det her«.