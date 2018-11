Én deltidsansat skal kontrollere tobakssalg i hele landet

Ved Folketingets åbning truede sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) de butikker, der ulovligt sælger tobak til mindreårige, med bål og brand.

»Forhandlere kan risikere kontrol og store bøder, hvis de bliver taget i at sælge til mindreårige«, advarede ministeren i oktober.

Men den omtalte kontrol af alle butikker i hele landet skal foretages af mindre end én fuldtidsstilling, skriver Berlingske onsdag.

Helt præcist er der afsat 0,7 årsværk i en deltidsstilling til at kontrollere salg af både alkohol og tobak til mindreårige i alle landets butikker.

Det fremgår af et svar fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby til Folketingets Sundhedsudvalg, skriver Berlingske.

Ifølge Dansk Erhverv er der cirka 5000 butikker i Danmark, som sælger tobak, og dertil kommer restaurationsbranchen.

Kontrol er symbolsk

Enhedslistens sundhedsordfører, Stine Brix, der stillede spørgsmålet til sundhedsministeren, er overrasket over svaret.

Hun kalder forslaget om kontrol for 'symbolsk'.

»Vi synes, at det er meget, meget lidt at sætte af til kontrol af salg af tobak til mindreårige. Der er en risiko for, at et ellers godt forslag ikke får nogen som helst betydning, fordi der reelt ikke vil være nogen kontrol«, siger hun til Berlingske.

»Man laver et forslag, som bliver meget symbolsk, og det er en skam, for vi har set rigtig mange eksempler og har god dokumentation for, at forbuddet mod at sælge til mindreårige bliver brudt i meget stor stil«, siger sundhedsordføreren.

Butikker, der ikke overholder loven og sælger tobak til mindreårige, risikerer at miste deres licens og få bøder på op til 40.000 kroner. Det fremgår af regiringens lovpakke fra oktober.

