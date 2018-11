Sygeplejerskesagen: Chef idømmes bøde for ikke at reagere på drabsmistanke

Men mistanken nåede aldrig videre end til afdelingssygeplejerskens kontor. Og politiet, der i 2012 kortvarigt efterforskede dødsfaldet, fik derfor aldrig et praj om at kigge i Christina Aistrup Hansens retning og henlagde til sidst sagen om de uforklarlige stoffer, fordi det dengang mest lignede uheld. Indtil altså en sygeplejerske på akutafdelingen 1. marts 2015 ringede og alarmerede politiet, hvilket fik politiet til at undersøge hjertestoppet på M130 i 2012 på ny.

»Det er nærliggende at sige, at tiltaltes udeladelse af at reagere i en så lang periode har været betingelsen for, at Christina Aistrup Hansen kunne fortsætte sin morderiske adfærd«, erklærede anklager Karen Vistisen i går i retten.

Anklagemyndigheden argumenterede for, at afdelingssygeplejersken blev idømt 4 måneders fængsel, og forsøgte at få hende frakendt retten til som sygeplejerske at varetage ledelsesansvar.

Men Østre Landsret fandt kun belæg for at give en bøde. Dommen var dog en skærpelse i forhold til afgørelsen i Retten i Nykøbing Falster, som anklagemyndigheden havde anket, efter at byretten i marts i år valgte at frikende afdelingssygeplejersken.

To eksempler på svigt

Anklageren havde medbragt fem eksempler på tilfælde, hvor afdelingssygeplejersken blev advaret om Christina Aistrup Hansen af sine ansatte, og hvor chefen ifølge anklagemyndigheden burde have reageret.

Østre Landsret affejede tre af af eksemplerne. Men i to tilfælde mente retten, at afdelingssygeplejersken var skyldig i svigt. Blandt andet skulle hun have reageret, da den føromtalte mistænksomme sygeplejerske efter hjertestoppet i 2012 advarede så utvetydigt om Christina Aistrup Hansen ved angiveligt at sige: »Jeg tror, hun slår patienterne ihjel«. Episoden var en af de to, chefen på anklagebænken godt selv kunne erindre, men som hun dog ikke tog videre alvorligt, fordi der i forvejen var så meget »fnidder« blandt de unge sygeplejersker på afdelingen, har hun forklaret.