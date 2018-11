V går på jagt efter en digital hær af frivillige aktivister, der kan føre valgkamp for Løkke på Facebook

Uden for Lyngby Idrætsby holder forældretaxaer i kø i mørket, mens efterårsregnen vælter ned over den store træningshal. Indenfor ved siden af en stor sal fyldt med unge gymnaster er omtrent 30 medlemmer med en tillidspost i Venstre samlet for at forberede sig på den valgkamp, der venter forude. Politiken er blevet inviteret med til det normalt lukkede rekrutteringsmøde. Foran dem ligger en blå folder med påskriften ’Mobiliseringmappe’, som gemmer på fem værktøjer til at rekruttere frivillige i valgkampen.

»Godt. Det vigtigste i forhold til at vinde et folketingsvalg på et eller andet tidspunkt om 220 dage eller noget i den retning er Venstres evne til at mobilisere vælgere og vores evne til at få frivillige til at føre valgkamp for os«, siger partisekretær Claus Richter og ser fra sin medbragte PowerPoint-præsentation og ud på de forsamlede partimedlemmer.

Et af værktøjerne i mappen er et hæfte med seks frivilligprofiler, som de fremmødte med fordel kan gå på jagt efter frem til valget. Rundt om bordene bladrer mødets deltagere sig igennem sider med opslag som ’praktisk handyman M/K’ og ’ansvarlig madmor M/K’.

Men særligt én rolle stikker ud. Den går under navnet ’digital aktivist’ og dækker over de mennesker, der er klar til kæmpe for Venstre fra sofaen med deres computer på skødet. Venstre er nemlig på jagt efter en hær af digitale aktivister, der kan sidde derhjemme og kommentere på politiske debatter og sende likes efter Venstre-synspunkter på sociale medier.

Som VU’ere til debatmøder

Mobiliseringen af digitale aktivister udgør et væsentligt indsatsområde i Venstres måde at tænke på frivillige på, fortæller Claus Richter til Politiken.

»Vi kalder det at føre valgkamp fra sofaen. Det drejer sig om at tweete og skrive på Facebook. Dele de budskaber, vi kører, og like de ting, som Venstre slår op«, siger partisekretæren.

Når Venstre søger folk, der vil udkæmpe sværdslag på sociale medier, er det udtryk for, at valgkampen for alvor er rykket online, siger Astrid Haug, der er digital rådgiver og ekspert i sociale medier.

»Man kan sammenligne det lidt med, at man til debatmøder placerer nogle i publikum. Sørger for, at der kommer en hel masse SDU’ere eller VU’ere, som stiller kritiske spørgsmål eller klapper særlig meget, når deres kandidat taler. Det er lidt det samme. Det bliver bare accelereret, når det er online, fordi det trods alt er nemmere at få 100 mennesker online, end det er at få 100 mennesker til at møde op fysisk et sted«, siger hun.

Kan man være bekymret for brug af falske profiler til det her?

»Ja, det kan man godt, men det ikke noget, partierne lægger op til. Der, hvor vi ser falske profiler, er det ikke i så høj grad nogen, der er ude på at promovere et bestemt politisk synspunkt, men snarere folk, der er ude på at ødelægge den politiske debat i det hele taget«.

Claus Richter, partisekretær i Venstre

Ikke alle digitale aktivister skal prikkes på skulderen, bemærker Claus Richter:

»Der er allerede en masse folk, som deler, liker, skriver igen og giver socialdemokraterne nogle på hatten. Det gør de, helt uden at vi beder dem om det. Så er der dem, vi selv mobiliserer blandt Venstres Ungdoms medlemmer – dem er der et par tusind af, og mange af dem vil være digitale aktivister. Og så er der også Venstres egne medlemmer«, siger han.

Det er langtfra sikkert, at de digitale aktivister gør den store forskel, fortæller Kasper Møller Hansen, valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

»De få studier, der bliver lavet, viser, at det er småting. Det er ikke noget, der flytter kæmpe procenter. Men det er ikke det samme, som at man ikke skal være på der, for hvis du tager marginalen, betyder det, at du skal være der som kandidat«, siger han.

De lokale kandidater kommer til gengæld til at spille en vigtig rolle i det kommende valg, forudser Kasper Møller Hansen.