Lån mellem private på Facebook er blevet det helt vilde vesten Forbrugerrådet Tænk er dybt bekymret over det lånemarked, som er opstået på Facebook, hvor der tilbydes lån i lukkede grupper.

Et nødråb på Facebook.

»Jeg søger et lån til den 1/12 til min datters fødselsdag i morgen«, skriver en mor i sidste uge i et desperat opslag på en lukket facebookgruppe, hvor nogle låner ud, og andre låner penge. Den fortvivlede mor forklarer længere nede i opslaget, at de sidste penge er blevet trukket på kontoen, så nu er der ingen penge til fødselsdagsgave til datteren.

Som dokumentation for, at problemet er virkeligt, har hun postet et billede af et sygesikringskort, hvor man kan se, at hendes datter fyldte seks år i tirsdags. Det er dog kun fødselsdatoen, der fremgår af billedet på Facebook, mens resten er skjult af et hvidt papir.

Det er blot et eksempel på et nyt fænomen, som er dukket op. På Facebook er der opstået et nyt lånemarked – uden om banker, sparekasser og andre professionelle låneudbydere – mellem private.

I lukkede grupper på onlineplatformen låner private til og af hinanden. Nogle til meget høje renter. Der er op mod 20 danske grupper, som Politiken har kunnet finde frem til med varierende antal medlemmer. Nogle har kun ganske få, mens andre har op til 2.000 medlemmer.

For at blive accepteret i de lukkede facebookgrupper er der ofte en hjemmelavet låneformular, hvor man skal afgive nogle oplysninger og acceptere, at for eksempel venner og familie må kontaktes, hvis låntageren ikke tilbagebetaler lånet.

For eksempel er der en gruppe, hvor man skal indvilge i, at »ved manglende rettidig tilbagebetaling af lån må efterlyses med navns nævnelse på gruppens væg, samt at min familie og venner må gøres opmærksomme på manglende betaling«.

For en god ordens skyld skal det siges, at det slet ikke er hver gang, at det går galt, og flere er da også taknemmelige for, at de får et lån, som de ellers ikke ville kunne få.

Et gråt lånemarked

Ikke desto mindre bekymrer det nye uregulerede lånemarked Forbrugerrådet Tænk.



»Jeg har set nogle udbyder lån til en rente på 50 procent eller mere – om måneden. Og hvis du regner det ud, så vokser et lån på bare 100 kroner til 12.000 på et år«, siger seniorøkonom Morten Bruun Pedersen, der også sidder i Ankenævnet for forbrugslån.

»I nævnet ser vi ikke sager med så høje renter, som jeg har set eksempler på her. Samtidig har vi set eksempler på, at udlåner har vidst, at der var tale om en sårbar personlig og økonomisk situation for låneren, så efter min vurdering er her tale om ågervirksomhed«, fortsætter han.

Selv hvis renterne ikke er så høje, at udlånene kan være omfattet af paragraffen for åger i straffeloven, så kan private udlåneres aktiviteter på Facebook hurtigt få karakter af professionel udlånsvirksomhed. Så vil man også være underlagt de professionelle regler, forklarer seniorøkonomen.

»Det er en ny verden for os, og det her foregår tilsyneladende i et stort og systematisk omfang. Det er jo ikke et lån mellem en mor og en datter, men ligner udlån i virksomhedsregi, og derfor er der noget lovgivning, man skal leve op til. Man skal for eksempel kreditvurderes og oplyse korrekt om årlig omkostning i procent (ÅOP). Og hvis man har noget inkassovirksomhed, skal det foregå efter bogen«, siger Morten Bruun Pedersen, der opfordrer Facebook til at lukke lånegrupperne.

Et af de mere grelle eksempler, som stammer fra DR i forrige uge, handler om en lånegruppe, hvor 38-årige Christina – studerende og mor til to – tog et lån på 10.000 kroner til 100 procents rente om måneden, da hendes bil brød sammen. Hun stod registreret i RKI og gik til fire forskellige låneudbydere på Facebook, som lånte hende pengene. Da hun ikke kunne betale 20.000 kroner tilbage til den 1. i måneden efter, var der en af udlånere, som blev rigtig ubehagelig over for hende.