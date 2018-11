Departementschef var med til at give lønforhøjelse til sin hemmelige kæreste: Statsministeriet sagde god for lovbrud Forsvarsministeriets departementschef fik støtte til i strid med loven at hemmeligholde sit forhold til pressechef. Det er nu med til at redde ham fra tjenstlig undersøgelse.

Statsministeriets departementschef, Christian Kettel Thomsen, var med til at sende sin kollega i Forsvarsministeriet, Thomas Ahrenkiel, på vildspor ved i strid med loven at aftale at holde det hemmeligt for forsvarsministeren, at Ahrenkiel havde et forhold til ministeriets pressechef.

Statsministeriets departementschefs aktive rolle er nu med til at afværge, at der indledes en tjenestemandssag mod Thomas Ahrenkiel, der uhindret kunne deltage i møder om lønforhøjelse til sin daværende kæreste og andre chefer. Møder, der resulterede i, at kæresten, der i dag er departementschefens ægtefælle, fik et engangsvederlag på 75.000 kr. for en ’ekstraordinær indsats’ og en fast månedlig lønforhøjelse på 1.500 kr.

Det fremgår af det notat om sagen, som Kammeradvokaten fremlagde tirsdag.

Kammeradvokaten konkluderer, at departementschef Thomas Ahrenkiel skulle have informeret sin minister om, at han på grund af sit forhold til pressechefen var inhabil, og han skulle ikke have deltaget i møderne, der udløste de store engangsbeløb og lønforhøjelser.

Men når der efter Kammeradvokatens opfattelse ikke er grund til at rejse tjenestemandssag mod Thomas Ahrenkiel, er det blandt andet, fordi han havde forelagt sagen for Statsministeriets departementschef, og de sammen var blevet enige om at holde forholdet hemmeligt for forsvarsministeren.

Det skriver Kammeradvokaten i sine afsluttende bemærkninger, hvor det konstateres, at »der selvsagt påhviler en departementschef en særlig pligt til at handle korrekt«. Men »Kammeradvokaten lægger til grund ud fra Thomas Ahrenkiels redegørelse, at han på overordnet niveau drøftede en henvendelse til ministeren med Statsministeriets departementschef, og at der her var enighed om, at der ikke skulle ske en sådan henvendelse«, fremgår det af notatet.

Professor Sten Bønsing

Politiken ville gerne have spurgt Statsministeriets departementschef, Christian Kettel Thomsen, hvordan han kunne råde sin kollega til i strid med loven at holde sin inhabilitet hemmelig for forsvarsministeren.

Men efter flere forespørgsler fik Politiken det svar fra ministeriet, at han ikke ønskede at udtale sig om sin rådgivning til kollegaen.

Politiken har spurgt Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, om Statsministeriets departementschef har begået noget ulovligt ved at råde sin kollega til at holde sagen hemmelig for forsvarsministeren.

»Det er en fejlvurdering, i hvert fald«, siger Sten Bønsing.

»Det er Forsvarsministeriets departementschef, der har forpligtelse til at informere sin minister. Han har så fået råd fra Statsministeriets departementschef, og det viste sig at være et dårligt råd, og det er ærgerligt. Men det er stadig Forsvarsministeriets departementschef, der har ansvaret«.

Ikke en del af opgaven

Kammeradvokaten forholder sig i sit notat ikke til, om Statsministeriets departementschef, Christian Kettel Thomsen, har brudt regler eller foretaget sig noget kritisabelt ved at indgå en aftale med Thomas Ahrenkiel om, at denne skulle holde forholdet hemmeligt for forsvarsministeren. En hemmeligholdelse, som ifølge Kammeradvokaten er i strid med loven.

Det var, fremgår det af udtalelser fra Tomas Ilsøe Andersen, der er partner hos Kammeradvokaten og ansvarlig for undersøgelsen, ikke en del af opgaven at se på, om der var andre end Thomas Ahrenkiel, der havde begået noget ulovligt.

»Jeg har fået et opdrag, og det er det, jeg skal forholde mig til«, siger han.

Han henviser til, at opdraget er beskrevet i notatet. Det var at »vurdere«, om »Thomas Ahrenkiel var inhabil, samt om reglerne om inhabilitet i givet fald blev overtrådt«.



Du siger, at det er ene og alene Forsvarsministeriets departementschef, I skal bedømme?

»Jeg kan kun sige, at det, vi har skrevet, er det, vi har forholdt os til. Vi har ikke forholdt os til alle mulige andre ting«, siger Tomas Ilsøe Andersen.

Kammeradvokaten har ikke pligt til at gøre opmærksom på det, hvis I opdager noget, der er ulovligt?