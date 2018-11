'Hjem til dig': Tak for gæstfriheden! I har gjort os meget klogere på os selv 269 læsere har de seneste dage gjort Politiken meget klogere på Politiken. Avisens ansatte har været på besøg i hele landet for at få jeres – læsernes – inspiration til, hvordan vi kan gøre avisen endnu bedre. Vi siger tak for gæstfriheden. Og de mange gode råd.

Vi presser os ind lige før svinekæberne og jordskokkerne til aftenens 15 fødselsdagsgæster. Susanne Tøttenborg er lige fyldt 60 år, og hun har inviteret til middag for de naboer, hun dagligt – og året rundt – hopper i havnen med. Men selvfølgelig kan der blive tid til at tale med Politiken. Om Politiken. For avisen betyder meget for hende. Det har den gjort i 30 år. Og der er en hel del, Susanne gerne vil fortælle os. Hun går lige på:



»Jeg er meget tilfreds med avisen, men især i weekenderne bliver artiklerne altså for lange. Der er så meget, jeg gerne vil læse, men jeg når ganske enkelt ikke igennem de længste artikler«, siger Susanne Tøttenborg til Politikens marketingdesigner Peter Muurmann og mig.

Det er jo ærgerligt. Både for hende, der læser avisen, og for os, der laver den. Og det er ikke, fordi Susanne ikke afsætter tid til sin avis. På hverdage bruger hun en halv time om morgenen, inden hun cykler fra Havneholmen bag Fisketorvet til Kræftens Bekæmpelse på Østerbro, hvor hun er ansat i afdelingen for forebyggelse. Ofte tager hun avisen med i seng om aftenen for at læse det, hun ikke nåede om morgenen.

Susanne er en af de 269 læsere, der har åbnet døren for os under den årligt tilbagevendende ’Hjem-til-dig’-kampagne, vi de seneste dage har gennemført for tredje gang.

Vi har mødt vores læsere i alle landsdele, i flere lande, i alle aldre og i alle abonnementsformer. Knap 350 ansatte på Politiken – journalister, redaktører, redaktionssekretærer, grafikere, annoncesælgere bladsælgere og andre ansatte – har været i direkte kontakt med læserne.

Vi har været rundt i hele landet fra Rønne over Ribe og til Viborg (se kortet på siden her). Som noget nyt har vi kombineret hjemmebesøgene med telefonsamtaler med læserne fra vores callcenter på Rådhuspladsen. På den måde har vi været i kontakt med læsere i Tyskland, Holland, Norge og Sverige, som ligesom mange yngre læsere er digitale abonnenter.

Hver eneste dag går vi på arbejde i ambitionen om at oplyse vores læsere med præcis den viden, de finder relevant. Og med præcis den uforudsigelighed, der gør, at vores læsere læser om det, de ikke på forhånd vidste, at de var interesserede i. Men lykkes oplysningsprojektet? Er der hul igennem til jer læsere?

Heldigvis har vi læsere, som ikke holder sig tilbage med løbende henvendelser og kommentarer. Ikke mindst, når vi har kvajet os med faktuelt forkerte oplysninger, hvilket sker på daglig basis. Bliv endelig ved med at holde læsernes redaktør beskæftiget, så han kan holde os alle sammen i ørerne. Vi er umådelig glade for vores løbende dialog med vores læsere, men med hjemmebesøgene får vi – foruden gode oplevelser og velsmagende bagværk – et uvurderligt analysemateriale med tilbage til Rådhuspladsen. Alle læsere har bidraget til en spørgeskemaundersøgelse, som samlet set afdækker både faktiske læsemønstre og holdninger til avisens aktuelle svagheder og styrker. Hvad synes I om den nye podcast ’Du lytter til Politiken’, skriver vi nok om klimaet, og er opskrifterne i Lørdagsliv værd at følge? Sådanne spørgsmål.

Politiken er en avis, der er skabt af engagement og dialog, og ingen er mere nærliggende for os at knytte dialogens stærke bånd med end vores engagerede læsere. Normalt er det os, der holder ordet levende. Men her er det jer, der har givet os tusindvis af svar, input og refleksioner, som vores analyseafdeling allerede er i fuld gang med at bearbejde og omsætte til en del af det grundlag, vi i det kommende år kommer til at udvikle Politiken på baggrund af. Vi glæder os til at vise jer de konkrete resultater i årets løb.

Jeg vil gerne – på vegne af alle os, der laver Politiken – sige et stort og varmt tak for besøget. Tak for samtalerne. Tak for inspirationen. Tak for røflerne. Tak for opmuntring.