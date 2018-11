Britta Nielsens døtre: Vi vidste ikke noget

Den svindelsigtede Britta Nielsens to døtre er onsdag stået frem med navn på tv-stationen Kanal 5, hvor de forklarer, at de intet vidste om deres mors påståede svindel.

De to døtre, 31-årige Nadia Samina Hayat og 34-årige Karina Jamilla Hayat, er sigtet for groft hæleri, men nægter sig skyldige.

På spørgsmålet fra Kanal 5's journalist, om døtrene har brugt Britta Nielsens penge, svarer den ene datter:

»I givet fald hun har svindlet sig til de her millioner, som medierne skriver, så har vi fået nogle af pengene, ja«, siger Nadia Samina Hayat.

Troede på forklaring om arv

Døtrene forklarer, at de ikke tænkte over, at Britta Nielsen pludselig ændrede livsstil. De troede på hendes forklaringer om, at hun havde arvet en stor sum penge.

»Hun siger noget med, at far og jeg har investeret og opsparet, og far har efterladt en stor arv, og det sætter vi slet ikke spørgsmålstegn ved«, siger Karina Jamilla Hayat.

Døtrene var børn, da morens påståede svindel begyndte. De fortæller, at deres far arbejdede som produktionsmedarbejder ved Coca-Cola og senere skiftede til Carlsberg.

»Vi levede ret sparsommeligt. Vi havde ikke noget ekstraordinært, og vi havde et helt almindeligt hjem. Hvis der blev talt om penge, så var det om at spare«, siger Nadia Samina Hayat.

Fik luksuriøse biler

De fortæller, at de ikke havde en bil, mens deres far levede. Da han gik bort, kom der flere luksuriøse biler til. Blandt andet en Range Rover.

Nadia Samina Hayat fik senere hestevirksomheder i Tyskland og Holland, hvor hun købte og solgte heste. Hun fortæller, at Britta Nielsen styrede økonomien.

Hun fik angiveligt to lån på samlet 18 millioner kroner til sin hestevirksomhed.

Datteren husker tilbage på, at pengene kom fra Britta Nielsen, men fortæller, at hun ikke tænkte over, hvor moren havde pengene fra.

Karina Jamilla Hayat fortæller, at hun også har lånt en stor sum penge af moren. Men hun har svært ved at forstå det store omfang af svindel, som Britta Nielsen er mistænkt for.

»Det er svært at forstå og begribe, at der er blevet brugt så mange penge. Vi har ikke været involveret i, hvad der blev brugt penge på«, siger hun.

Ved ikke, hvor millionerne er

Karina Jamilla Hayat forklarer, at det vil være jordens undergang for hende, hvis hun selv bliver dømt skyldig. Hun ved ikke, hvor resten af de 111 millioner kunne være.

»Det har vi ingen anelse om. Det der tal er fuldstændig urealistisk for mig. Det kan jeg slet ikke få til at passe«, siger hun.

De to døtre håber, at moren er uskyldig. De har ikke selv været i kontakt med hende i lang tid og fortæller, at de ikke ved mere end alle andre.

De frygter en fremtid, hvor deres mor skal sidde i fængsel.

»Det er det værste ved det hele, ikke at skulle have hende i så mange år«, siger Karina Jamilla Hayat.

Britta Nielsen er sigtet for at have svindlet for mindst 111 millioner kroner, mens hun arbejdede i Socialstyrelsen.

Hun er lige nu varetægtsfængslet til 4. december. Det samme er hendes søn.

ritzau