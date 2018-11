Meteorkrater på størrelse med Bornholm fundet i Grønland

Et gigantisk meteorkrater på størrelse med Bornholm.

Det er, hvad et internationalt forskerhold har opdaget begravet under indlandsisen i Nordgrønland.

Det oplyser Statens Naturhistoriske Museum i en pressemeddelelse. Krateret måler 31 kilometer i diameter. Det er første gang, at et krater af den størrelse er fundet under en af Jordens iskapper.

Krateret har ligget skjult under mere end et kilometer tykt lag is. Det blev dannet, da en kilometer-stor jernmeteor styrtede ned i Nordgrønland.

Forskerholdet har gjort fundet under ledelse af forskere fra Center for GeoGenetik på Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. Professor Kurt H. Kjær fortæller, at fundet er velbevaret.

»Krateret er usædvanligt velbevaret, og det er overraskende, da gletscheris er en utrolig effektiv slibemaskine, som hurtigt vil kunne fjerne sporerne fra nedslaget«.

»Men det betyder, at krateret må være ungt set med geologiske øjne. Indtil videre har det ikke været muligt at datere krateret, men meget tyder på, at det er yngre end 3 millioner år og muligvis blev det dannet for 12.000 år siden ved afslutningen af den sidste istid«, siger han i meddelelsen.

Arealet af meteorkrateret svarer til størrelsen på Bornholm. Det indplacerer ifølge museet krateret blandt de 25 største på Jorden.

ritzau