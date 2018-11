Polarhvirvlen kan gå i stykker: »Det er jokeren for vores vintervejr. Bliver det normalkoldt eller rigtigt koldt? Det kan gå begge veje« DMI har kigget dybt i prognoserne og vurderer, at den kommende vinter vil blive tørrere og koldere end normalt. Hvirvel over Nordpolen kan komme til at spille en afgørende rolle.

Det er ingen nyhed, at vejrudsigter kan ramme skævt, og jo længere ud i fremtiden meteorologerne kigger, jo større er risikoen selvfølgelig for, at vejret arter sig noget anderledes end ventet. Sådan er fagets logik.

Forbeholdene er da også strøet tykt ud over en ny vinterprognose fra Danmarks Meteorologiske Institut, der har set nærmere på, hvad der er det mest sandsynlige bud på vejret i december, januar og februar. Men trods usikkerhed og forbehold vover DMI alligevel pelsen og konkluderer følgende:

»Vinteren som helhed ser ud til at blive tørrere og noget koldere end normalt med både milde og - især i anden halvdel af sæsonen - kolde perioder«.

Konklusionen fra Martin Lindberg, meteorolog og vagtchef med speciale i langtidsprognoser, hænger sammen med, at der er tegn på, at vi vil opleve flere højtryk gennem vinteren end normalt. Og højtryk om vinteren betyder typisk, at vi får koldere vejr i Danmark. Dog er det usikkert, om det samtidig vil betyde, at vi får store mængder sne og kan finde kælke og ski frem fra gemmerne.

»Sandsynligheden for en decideret mild vinter er relativt lille, men det er noget usikkert, hvor koldt det bliver«, skriver DMI på sin hjemmeside.

December bliver en blandet landhandel

Allerede i næste uge får vi en forsmag på køligere vejr, når temperaturen dropper til mellem frysepunktet og fem-syv grader. I slutningen af november og starten af december vil et kraftigt højtryk give mest tørt, stabilt og ret koldt vejr med mulighed (eller risiko, alt efter temperament) for snebyger - måske ligefrem en snestorm.

»Havvandet er endnu varmt, så december kan samlet set blive ret normal. Jeg tror der kommer et par kampe mellem kold og varm luft, og da kan vi få både sne og regn, og man kan ikke udelukke en snestorm i løbet af december, hvis et højtryk ligger lidt nordøst for os, og der kommer mild luft og fronter fra sydvest eller syd«, lyder det fra Martin Lindberg, DMI.

December ser ellers ud til at blive en blandet landhandel med både kolde og milde perioder, bebuder DMI, mens januar og februar ser mere stabile ud. Især februar bliver ifølge Lindbergs prognose koldere end normalt.

Polarhvirvel kan gå i stykker og give stabilt koldt vejr

Det skyldes, at der i prognoserne er tendenser til et højtryk over Grønland og Island, som vil give en såkaldt ’Grønlandsblokering’, hvor højtrykket blokerer for lavtryk og mild luft fra Atlanterhavet. Dermed kan der frit strømme kold luft ned over Danmark og resten af Skandinavien fra nord eller nordøst, og i så fald vil vi opleve dagsfrost og snebyger.

»Det som er meget interessant nu er, om polarhvirvlen går i stykker«, oplyser Martin Lindberg.

Polarhvirvlen dannes over Nordpolen og ligger ofte stille og beholder den kolde luft over arktis, men bliver den svækket eller går i stykker, kan meget kold luft trænge mod syd til vores breddegrader i en længere periode. Det skete senest i februar i år og før det i januar 2013. Det gav i begge tilfælde to måneder med stabilt ret koldt vejr i Danmark.

Martin Lindberg vurderer, at der er 60 procent chance for, at det sker igen denne vinter, at polarhvirvlen går i stykker.

»Vi er selvfølgelig ikke sikre, men sandsynligheden er nok ret stor. Det er jokeren for vores vintervejr. Bliver det normalkoldt eller rigtigt koldt? Det kan gå begge veje«, konstaterer han.