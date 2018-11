Rapport om lønforhøjelse til departementschefs hemmelige kæreste blev fremlagt efter fire dage

Undersøgelsen, der skulle afklare, om Forsvarsministeriets departementschef havde været inhabil, da han var med til at give sin kæreste en lønforhøjelse, havde været forberedt og gennemgået i en længere periode i et samarbejde mellem ministeriet og Kammeradvokaten, før den formelt blev bestilt af departementschefen selv.

Derefter blev den til gengæld gennemført på rekordtid. Kun fire dage varede det, fra departementschefen bestilte Kammeradvokatens notat, til den 26 sider lange gennemgang lå på forsvarsministerens bord med den konklusion, at nok havde departementschefen brudt reglerne, men sagen var ikke så alvorlig, at den skulle have nogen konsekvenser.

»I den type sager vil man helst hurtigt frem til en afgørelse«, siger Tomas Ilsøe Andersen fra Kammeradvokatens kontor.

Der er tale om forhold, som ligger tilbage i 2016, og habilitetsproblemet ophørte i januar 2017. Der går et år og ti måneder, før Forsvarsministeriet mener, at det er en sag, man skal undersøge. Så var det vel ikke så afgørende, om man brugte fire dage eller et par uger, var det?

»Nej, det har det heller ikke været. Ministeriet var også nødt til at respektere, at hvis man vil gennemføre den slags undersøgelser ordentligt, tager det noget tid. Vi har selvfølgelig sagt, under hvilke konditioner vi kunne gøre det forsvarligt, og det har de taget til efterretning«.

Havde I fået en tidsplan?

»Nej, der har ikke været nogen bagkant i den forstand«.

Departementschefen bad om rapporten 8. november, og den lå klar allerede 12. november. Der gik altså kun fire dage. Er det ikke imponerende hurtigt?

»Jo, men dialogen om fremfinding af materiale har vi jo haft i en længere periode. Jeg kan ikke huske hvor længe, men vi har ikke modtaget det hele og skrevet det på fire dage«.

Når der står i jeres notat, at departementschefen bad om jeres vurdering 8. november 2018, var det altså ikke den første henvendelse, I fik?

»Nej, det var det ikke«.

Hvornår var den første henvendelse?

»Åh, det kan jeg ikke huske«.

Var det tilbage i august, eller i september eller oktober?

»Det var ikke så langt tilbage som i august. Den nøjagtige dato kan jeg ikke huske, men det kan de i Forsvarsministeriet«.

Den første henvendelse var altså ikke en anmodning om en undersøgelse?

»Nej, her drøfter man, hvor meget materiale man skal fremfinde, hvis dette skal undersøges. Så bliver det senere lidt mere formelt, og så kan man sige, at det først var 8. november, at det blev en egentlig anmodning«, siger Tomas Ilsøe Andersen.

Forsvarsministeriet har ikke ønsket at oplyse, hvornår departementschefen eller andre tog kontakt til Kammeradvokaten, eller hvad det var, der fik ministeriet til at gøre det på det tidspunkt.