Jernbaneforbundet får flere tillidsmænd med ny lokalaftale DSB og Jernbaneforbundet indgår aftale. DSB har lyttet og ændret standpunkt om antallet af tillidsvalgte.

DSB og Dansk Jernbaneforbund er torsdag enige om en ny tillidsmandsaftale. Det oplyser DSB.

Ifølge aftalen skal der være 41 tillidsvalgte til at repræsentere DSB's kørende medarbejdere og ikke som først foreslået af DSB 29.

5. november var store dele af S-togsdriften i hovedstadsområdet lammet, fordi lokomotivførerne klokken 07.00 var til fagligt møde. En lille time senere var togene i drift igen.

Arbejdsnedlæggelsen skyldtes, at lokomotivførerne var utilfredse med, at DSB havde lagt op til at skære antallet af tillidsrepræsentanter fra 99 til 29.

Med den nye lokalaftale mødes parterne nogenlunde på halvvejen. De er enedes om, at tallet af tillidsvalgte skal være 41.

Formelt bliver aftalen underskrevet på et senere tidspunkt, når der er enighed om de øvrige lokalaftaler. Aftalen er ført til protokol.

Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB, er glad for, at lokalaftalen er på plads.

»Vi er bevidste om, at samarbejdet med medarbejderne og deres tillidsvalgte er vigtig for togdriften og for DSB' fortsatte udvikling.

»Derfor har vi også lyttet til medarbejdernes repræsentanter og flyttet os fra det oprindelige udgangspunkt, siger Flemming Jensen.

ritzau