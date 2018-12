Analytiker: 1 million danske elbiler bliver nemt Det bliver hverken svært eller dyrt at nå regeringens mål om 1 million el- og hybridbiler i 2030. Det siger den amerikanske ekspert i teknologisk omvæltning, Tony Seba.

Det er dyrt, kompliceret og kræver en ekstraordinær indsats, hvis vi skal nå regeringens mål, at der om 12 år kører mindst 1 million el- og hybridbiler i Danmark. Sådan har det lydt fra alle sider, heriblandt statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der i sin tale til Folketingets åbning i oktober sagde: »Det er en stor ambition. Som ikke bliver let at nå. Men netop derfor skal vi forsøge«.

Men det bliver faktisk ikke spor svært. Det siger den Silicon Valley-baserede amerikanske analytiker og ekspert i disruption Tony Seba i et interview med Politiken. Seba er en af de meste markante – og teknologioptimistiske – stemmer i den globale debat om elbiler og førerløse biler.

»I 2025 vil stort set alle nye biler være elektriske, uanset hvad jeres regering gør eller ikke gør. Medmindre de aktivt modarbejder det. Hvis de lader markedet om det, vil det ske, og det vil ske ud fra udelukkende økonomiske årsager«, siger Seba.

Analytikeren har tidligere ramt udviklingen på kornet, da han i 2014 forudsagde, at der i 2018 ville være en håndfuld elbiler i mellemklassen, der kunne køre 300 km og ville koste i omegnen af 250.000 kroner. Det var mange uenige i dengang, men det er blevet opfyldt i år. Priserne på bilernes dyre batterier falder ifølge Seba med omkring 20 pct. om året, og elbiler er i forvejen langt billigere at køre og vedligeholde. Det er ikke alle enige i – i FDM’s seneste beregninger er – fordelene relativt beskedne.

Analytikeren har også været præcis i sine forudsigelser af andre rene teknologier: I 2010 forudså han i bogen ’Solar Trillions’, at solcellekraftværker snart ville blive den absolut billigste energiform. Det troede de færreste på dengang, men det er virkelighed allerede i dag.

»Inden for 2 år vil den gennemsnitlige elbil være billigere end en benzinbil – og det er altså om 2 år, ikke om 12 år! Hvis udviklingen fortsætter, vil bilfabrikkerne holde op med at sælge benzin- og dieselbiler allerede inden 2025«, siger han.

VW på vej med mange elbiler

Det er langt hurtigere, end de fleste bilfabrikker og iagttagere forestiller sig. Et firma som VW har annonceret 50 elbilmodeller og yderligere 30 hybrider på markedet i 2025. Men VW regner stadig med at sælge 75 pct. benzin- og dieselbiler til den tid.

Bilindustrien siger, at selv 2030 er alt for ambitiøst og hårdt. Har de ret?

»Som regel er det netop de store etablerede spillere, der ikke forstår, hvad der sker. Det samme skete i mobilindustrien, hvor spillere som Nokia og andre ikke troede, at smartphonen var en trussel, og analytikere fra Bloomberg affærdigede smartphonen som ’legetøj for de rige’. Men inden for 12 år gik vi fra, at ingen havde smartphones til tæt på 100 pct. markedsandel. Og det samme kommer til at ske her«, siger Silicon Valley-analytikeren.

»Og selv om de etablerede firma fatter det, er de så narkotisk afhængige af indtægterne fra deres gamle forretning, at de har svært ved at skifte. Så historisk er det firmaer udefra, der skaber omvæltningen. Se på Tesla, der i dette kvartal solgte flere biler end Porsche. Hvem havde troet det?«, siger han.

Ifølge Tony Seba er det altså ikke nødvendigt at støtte overgangen til elektriske biler økonomisk, for det vil ske automatisk, men man kan accelerere det på andre måder, uden at det koster noget som helst. Blandt andet ved at gøre det muligt for danske elbilejere at sælge strøm fra bilerne tilbage til elnettet.

»Danmark overproducerer vindenergi og skal betale mange penge for at opbevare energien, og i mange tilfælde taber I penge på at sælge den videre. Hvis man i stedet tillod enhver ejer af en elbil at deltage i elnettet, opbevare energi og handle med det, så kunne I spare landet milliarder af dollars«, siger han.

Klimarådet, der rådgiver regeringen i blandt andet overgangen til en fremtid med elbiler, mener, at Tony Seba er alt for optimistisk i sine fremskrivninger.

»Vi tror ikke på, at alle vil kaste sig over elbiler og holde op med at købe fossilbiler i 2025, heller ikke selv om mange analyser peger på, at elbiler vil være økonomisk konkurrencedygtige på det tidspunkt, når man ser på den samlede omkostning per kilometer«, siger forskningsleder Niels Buus Kristensen, Klimarådet.