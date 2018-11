Hollænder udleveret til Danmark i sag om stor narkofangst

En 69-årig hollænder er udleveret til Danmark for kæmpe narkosmugling.

Det oplyser politiinspektør Brian Olsen fra Særlig Efterforskning Vest.

Manden blev allerede i oktober anholdt i Amsterdam, men fredag bliver han fremstillet ved Retten i Aarhus, efter at han er blevet udleveret.

Manden er sigtet for at have været med til indsmugling af cirka et ton hash, 160 kilo amfetamin og ni kilo kokain.

Anholdelsen er en udløber af flere andre politiaktioner, som ifølge tidligere oplysninger fra politiet har drejet sig om 1,7 ton hash og 11 kilo kokain.

Sagen efterforskes af politiets specialgruppe Særlig Efterforskning Vest. Gruppen har tidligere oplyst, at der i marts blev anholdt i alt 20 personer i Horsens-området, i Himmerland, i Sverige og i Holland.

Angiveligt foregik transporterne med sættevogne. Og den 69-årige påstås at have arbejdet med logistikken som koordinator.

Det vides ikke, hvordan manden forholder sig til sigtelsen.

Grundlovsforhøret begynder klokken 10 fredag ved Retten i Aarhus.

Særlig Efterforskning Vest er en af politiets to særlige enheder, der bekæmper organiseret kriminalitet. Enheden dækker Jylland og Fyn, mens Særlig Efterforskning Øst tager sig af Sjælland.

